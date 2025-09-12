Nagy segítség a mindennapokra: apró luxusokat is megengedhetnek a szegedi nyugdíjasok az élelmiszer-utalvánnyal

Folyamatosan kézbesítik az élelmiszer-utalványokat a szegedi nyugdíjasoknak. A szerencsésebbek már használhatják a 30 ezer forintos összeget, másokhoz pedig a napokban csenget be a postás. A helyi nyugdíjasok szerint ez komoly segítséget jelent számukra, különösen azoknak, akik havi bevétele igencsak szűkös.

Az élelmiszer-utalvány beváltása igen nagy segítséget jelent a szegedi nyugdíjasok számára. Fotó: Török János.

Az élelmiszer-utalvány beváltása ezeken a helyeken lehetséges Szegeden

A szegedi kisboltok ajtaján és vevőpultjain már hirdetik, hogy elfogadják a nyugdíjasoknak szánt élelmiszer-utalványokat. Az akció az elmúlt napokban indult, az idősek nagy része még csak most ismerkedik a pénzügyi támogatás hátterével. Sokan még nem is tudják, mire használhatják majd fel, de abban mindannyian egyetértenek, hogy az utalvány lényeges pénzügyi könnyebbséget nyújt.

– Ha minden igaz, akkor én ma kapom meg az utalványokat, holnap már megyek is a Sparba – mesélte lapunknak egy idős asszony az egyik tarjáni kisbolt előtt.

Sokan már a bevásárlólistát is összeírták. A legtöbben alapvető élelmiszerekre, főleg húsra és zöldség-gyümölcsre költik majd, de van, aki olyat is vásárol majd, amit a nyugdíjából eddig nem engedhetett meg magának.

– Nekünk minden forint számít, de most talán egy kis finomságra is futja majd – tudtuk meg egy szegedi nyugdíjastól.

A legtöbb multi még plusz előnyt is ad

A támogatás mértéke ugyan mindenkinél azonos, de a hatása annál nagyobb. Várják már az utalványok kézbesítését, mert úgy számítják, hogy az legalább egy hónapnyi könnyebbséget hoz a háztartásnak.

A postások szeptember 1. és október 15. között kézbesítik az élelmiszer-utalványokat, amelyeket december 31-ig lehet felhasználni hideg élelmiszer vásárlására. Az utalványok széles körben beválthatók: a nagy hazai kereskedelmi láncok üzleteiben, diszkontokban, valamint pékségekben, henteseknél, zöldségeseknél, piacokon és őstermelőknél is elfogadják őket. Fontos azonban, hogy bizonyos termékekre nem használhatók fel, például meleg ételre, alkoholra, dohányárura, vegyipari cikkekre és kozmetikumokra. Az utalványok ezres, kétezres, háromezres és ötezres címletekben érkeznek.