Nemcsak nyugdíjasoknak

3 órája

Elkezdték az élelmiszer-utalványok postázását, ezek a legfontosabb részletek

Címkék#bevásárlás#beváltás#élelmiszer utalvány#segítség

Szeptember elsejétől elkezdték kipostázni az élelmiszer-utalványokat a nyugdíjasok és a jogosultak számára. Az élelmiszer-utalványt nemcsak boltokban lehet beváltani, az értéke pedig a rajta feltüntetett összegnek felel meg.

Delmagyar.hu

Szeptember elsejétől elkezdték kipostázni az élelmiszer-utalványokat a nyugdíjasok és azok számára, akik részesülnek a meghatározott ellátásokban. 

Piaci árus és vevők forgataga, ahol szintén lehet fizetni az élelmiszer-utalvány segítségével.
Az élelmiszer-utalványokat nemcsak a nagyobb áruházláncokban, hanem a vidéki kisboltokban, a piacokon és az őstermelőknél is fel lehet használni hideg élelmiszerek vásárlására az időseknek. Illusztráció: Török János

Nyitrai Zsolt a közösségi oldalán közzétett videóban elmondta, hogy az áruházláncok indokolatlan áremelései miatt Magyarország élelmiszer-utalványokkal támogatja az időseket és a fogyatékossággal élőket, például azokat, akik árvaellátást, rokkantsági ellátást, járadékot, baleseti járadékot vagy házastársi pótlékot kapnak, illetve a vakok személyi járadékát utalják ki nekik. A jogosultak teljes listája megtalálható a Magyar Államkincstár honlapján.

Az utalványok mellett a borítékban Orbán Viktor miniszterelnök üdvözlőlevele is megtalálható – jelezte Nyitrai Zsolt.

Az élelmiszer-utalvány értéke

Az utalványok a következő címletekben érkeznek, 30 000 forint értékben:

  • 3 darab 5 000 forintos
  • 3 darab 3 000 forintos
  • 2 darab 2 000 forintos
  • 2 darab 1 000 forintos

Egy íven két utalvány található, ezért a középen található perforáció mentén javasolt ollóval vagy kézzel szétválasztani őket.

Az utalvány egyszeri juttatás, de bárki felhasználhatja a boltokban, mivel nem névre szóló – hívja fel a figyelmet a Mindmegette. A vásárlás során ellenőrzik az utalvány érvényességét, eredetiségét és sérülésmentességét, és csak az érvényes utalványt fogadhatják el az üzletekben.

Az utalvány a rajta feltüntetett címletértéken használható fel a vásárlás során, és sem részben, sem egészben nem váltható készpénzre. Az utalvánnyal történő vásárlás esetén a kereskedő készpénzt nem adhat vissza. Tehát ha valaki 800 forint értékben vásárol terméket, és egy 1000 forintos utalvánnyal szeretné kifizetni, nem fogja megkapni a 200 forintnyi visszajárót

Hol váltható be az élelmiszer-utalvány?

Az utalvány az alábbi helyeken váltható be:

  • Élelmiszer jellegű vegyesbolt (például falusi kisbolt, diszkont vagy hipermarket)
  • Zöldséges
  • Húsbolt, hentes
  • Pékség, kenyérbolt
  • Egyéb élelmiszerüzlet (pl. tejbolt, mézbolt, tojásárusító üzlet)
  • Piacok, és az ott árusító őstermelők

Határideje

Az utalványokat szeptember 1-től október 15-éig fogják mindenkinek kipostázni. Ha a címzett vagy a meghatalmazott a kézbesítés pillanatában nem tartózkodik otthon, a letéti postahelyen lesz lehetősége átvenni a juttatást 10 munkanapon belül. Az utalványokat 2025. december 31-ig lehet beváltani.

 

