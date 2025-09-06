Elkezdték az élelmiszer-utalványok postázását, ezek a legfontosabb részletek

Szeptember elsejétől elkezdték kipostázni az élelmiszer-utalványokat a nyugdíjasok és azok számára, akik részesülnek a meghatározott ellátásokban.

Az élelmiszer-utalványokat nemcsak a nagyobb áruházláncokban, hanem a vidéki kisboltokban, a piacokon és az őstermelőknél is fel lehet használni hideg élelmiszerek vásárlására az időseknek. Illusztráció: Török János

Nyitrai Zsolt a közösségi oldalán közzétett videóban elmondta, hogy az áruházláncok indokolatlan áremelései miatt Magyarország élelmiszer-utalványokkal támogatja az időseket és a fogyatékossággal élőket, például azokat, akik árvaellátást, rokkantsági ellátást, járadékot, baleseti járadékot vagy házastársi pótlékot kapnak, illetve a vakok személyi járadékát utalják ki nekik. A jogosultak teljes listája megtalálható a Magyar Államkincstár honlapján.

Az utalványok mellett a borítékban Orbán Viktor miniszterelnök üdvözlőlevele is megtalálható – jelezte Nyitrai Zsolt.

Az élelmiszer-utalvány értéke

Az utalványok a következő címletekben érkeznek, 30 000 forint értékben:

3 darab 5 000 forintos

3 darab 3 000 forintos

2 darab 2 000 forintos

2 darab 1 000 forintos

Egy íven két utalvány található, ezért a középen található perforáció mentén javasolt ollóval vagy kézzel szétválasztani őket.

Az utalvány egyszeri juttatás, de bárki felhasználhatja a boltokban, mivel nem névre szóló – hívja fel a figyelmet a Mindmegette. A vásárlás során ellenőrzik az utalvány érvényességét, eredetiségét és sérülésmentességét, és csak az érvényes utalványt fogadhatják el az üzletekben.

Az utalvány a rajta feltüntetett címletértéken használható fel a vásárlás során, és sem részben, sem egészben nem váltható készpénzre. Az utalvánnyal történő vásárlás esetén a kereskedő készpénzt nem adhat vissza. Tehát ha valaki 800 forint értékben vásárol terméket, és egy 1000 forintos utalvánnyal szeretné kifizetni, nem fogja megkapni a 200 forintnyi visszajárót

Hol váltható be az élelmiszer-utalvány?

Az utalvány az alábbi helyeken váltható be:

Élelmiszer jellegű vegyesbolt (például falusi kisbolt, diszkont vagy hipermarket)

Zöldséges

Húsbolt, hentes

Pékség, kenyérbolt

Egyéb élelmiszerüzlet (pl. tejbolt, mézbolt, tojásárusító üzlet)

Piacok, és az ott árusító őstermelők

Határideje