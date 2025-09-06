1 órája
Elkezdték az élelmiszer-utalványok postázását, ezek a legfontosabb részletek
Szeptember elsejétől elkezdték kipostázni az élelmiszer-utalványokat a nyugdíjasok és a jogosultak számára. Az élelmiszer-utalványt nemcsak boltokban lehet beváltani, az értéke pedig a rajta feltüntetett összegnek felel meg.
Nyitrai Zsolt a közösségi oldalán közzétett videóban elmondta, hogy az áruházláncok indokolatlan áremelései miatt Magyarország élelmiszer-utalványokkal támogatja az időseket és a fogyatékossággal élőket, például azokat, akik árvaellátást, rokkantsági ellátást, járadékot, baleseti járadékot vagy házastársi pótlékot kapnak, illetve a vakok személyi járadékát utalják ki nekik. A jogosultak teljes listája megtalálható a Magyar Államkincstár honlapján.
Az utalványok mellett a borítékban Orbán Viktor miniszterelnök üdvözlőlevele is megtalálható – jelezte Nyitrai Zsolt.
Az élelmiszer-utalvány értéke
Az utalványok a következő címletekben érkeznek, 30 000 forint értékben:
- 3 darab 5 000 forintos
- 3 darab 3 000 forintos
- 2 darab 2 000 forintos
- 2 darab 1 000 forintos
Egy íven két utalvány található, ezért a középen található perforáció mentén javasolt ollóval vagy kézzel szétválasztani őket.
Az utalvány egyszeri juttatás, de bárki felhasználhatja a boltokban, mivel nem névre szóló – hívja fel a figyelmet a Mindmegette. A vásárlás során ellenőrzik az utalvány érvényességét, eredetiségét és sérülésmentességét, és csak az érvényes utalványt fogadhatják el az üzletekben.
Az utalvány a rajta feltüntetett címletértéken használható fel a vásárlás során, és sem részben, sem egészben nem váltható készpénzre. Az utalvánnyal történő vásárlás esetén a kereskedő készpénzt nem adhat vissza. Tehát ha valaki 800 forint értékben vásárol terméket, és egy 1000 forintos utalvánnyal szeretné kifizetni, nem fogja megkapni a 200 forintnyi visszajárót
Hol váltható be az élelmiszer-utalvány?
Az utalvány az alábbi helyeken váltható be:
- Élelmiszer jellegű vegyesbolt (például falusi kisbolt, diszkont vagy hipermarket)
- Zöldséges
- Húsbolt, hentes
- Pékség, kenyérbolt
- Egyéb élelmiszerüzlet (pl. tejbolt, mézbolt, tojásárusító üzlet)
- Piacok, és az ott árusító őstermelők
Határideje
Az utalványokat szeptember 1-től október 15-éig fogják mindenkinek kipostázni. Ha a címzett vagy a meghatalmazott a kézbesítés pillanatában nem tartózkodik otthon, a letéti postahelyen lesz lehetősége átvenni a juttatást 10 munkanapon belül. Az utalványokat 2025. december 31-ig lehet beváltani.
