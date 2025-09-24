Szegedi világsiker, bokszlegendák Szőregen, csúszó nyitás Bordányban

Rangos nemzetközi díjat nyert a szegedi születésű kutató, Hegyi Péter, emléktáblát avattak Szőregen a legendás bokszoló Joe Bugner tiszteletére, Bordányban pedig még mindig várat magára a Vadgesztenye Étterem megnyitása. Emellett ünnepélyesen bemutatták az erdészeti technikum legújabb fakitermelő gépét is, amely a jövő szakembereinek képzését segíti.

Hegyi Péter rangos elismerésben részesült. Archív fotó: Karnok Csaba

25 év kutatása hozott világsikert: hatalmas díjat nyert el egy szegedi tudós

A szegedi születésű Hegyi Péternek ítélték a Robert F. Pitts Lecture Awardot, ami az élettani kutatásokkal foglalkozó szakembereknek odaítélt legrangosabb elismerés.

Kokó is ott volt: emléktáblát kapott Szőregen a legendás Joe Bugner – galériával, videóval

Kovács Kokó István és Erdei Zsolt Madár is jelen volt szerdán Joe Bugner emléktáblájának avatásán. A legendás magyar bokszolónak egykori szőregi otthonánál állítottak emléket.

Csillog az új konyha, de még zárva a Vadgesztenye Étterem Bordányban, megkérdeztük mi áll a háttérben

Eredetileg hét hónap alatt végezni kellett volna vele, tavaly év végére, de még mindig nem nyitott ki a hely. A Vadgesztenye Étterem felújítása hónapok óta húzódik Bordányban.

Így dolgozik az óriás: látványos bemutatón avatták fel a fakitermelő gépet – galériával, videóval

Ünnepélyesen átadták az Alföldi Agrárszakképzési Centrum Bedő Albert Erdészeti Technikumban a legmodernebb fakitermelő gépet. Az új eszköz mérföldkő az erdészet oktatásában, hiszen a jövő szakembereinek felkészítését szolgálja.