Szegedi világsiker, bokszlegendák Szőregen, csúszó nyitás Bordányban
Világsikert aratott egy szegedi tudós, emléket állítottak Joe Bugnernek, késik egy népszerű bordányi étterem nyitása, és modern fakitermelő géppel gazdagodott az erdészeti képzés – ezek voltak a nap legérdekesebb hírei a Délmagyaron.
Rangos nemzetközi díjat nyert a szegedi születésű kutató, Hegyi Péter, emléktáblát avattak Szőregen a legendás bokszoló Joe Bugner tiszteletére, Bordányban pedig még mindig várat magára a Vadgesztenye Étterem megnyitása. Emellett ünnepélyesen bemutatták az erdészeti technikum legújabb fakitermelő gépét is, amely a jövő szakembereinek képzését segíti.
25 év kutatása hozott világsikert: hatalmas díjat nyert el egy szegedi tudós
A szegedi születésű Hegyi Péternek ítélték a Robert F. Pitts Lecture Awardot, ami az élettani kutatásokkal foglalkozó szakembereknek odaítélt legrangosabb elismerés.
Kokó is ott volt: emléktáblát kapott Szőregen a legendás Joe Bugner – galériával, videóval
Kovács Kokó István és Erdei Zsolt Madár is jelen volt szerdán Joe Bugner emléktáblájának avatásán. A legendás magyar bokszolónak egykori szőregi otthonánál állítottak emléket.
Csillog az új konyha, de még zárva a Vadgesztenye Étterem Bordányban, megkérdeztük mi áll a háttérben
Eredetileg hét hónap alatt végezni kellett volna vele, tavaly év végére, de még mindig nem nyitott ki a hely. A Vadgesztenye Étterem felújítása hónapok óta húzódik Bordányban.
Így dolgozik az óriás: látványos bemutatón avatták fel a fakitermelő gépet – galériával, videóval
Ünnepélyesen átadták az Alföldi Agrárszakképzési Centrum Bedő Albert Erdészeti Technikumban a legmodernebb fakitermelő gépet. Az új eszköz mérföldkő az erdészet oktatásában, hiszen a jövő szakembereinek felkészítését szolgálja.
