Összefoglaló

38 perce

Szegedi világsiker, bokszlegendák Szőregen, csúszó nyitás Bordányban

Rangos nemzetközi díj

Világsikert aratott egy szegedi tudós, emléket állítottak Joe Bugnernek, késik egy népszerű bordányi étterem nyitása, és modern fakitermelő géppel gazdagodott az erdészeti képzés – ezek voltak a nap legérdekesebb hírei a Délmagyaron.

Delmagyar.hu

Rangos nemzetközi díjat nyert a szegedi születésű kutató, Hegyi Péter, emléktáblát avattak Szőregen a legendás bokszoló Joe Bugner tiszteletére, Bordányban pedig még mindig várat magára a Vadgesztenye Étterem megnyitása. Emellett ünnepélyesen bemutatták az erdészeti technikum legújabb fakitermelő gépét is, amely a jövő szakembereinek képzését segíti.

Hegyi Péter rangos elismerésben részesült. Archív fotó: Karnok Csaba

25 év kutatása hozott világsikert: hatalmas díjat nyert el egy szegedi tudós

A szegedi születésű Hegyi Péternek ítélték a Robert F. Pitts Lecture Awardot, ami az élettani kutatásokkal foglalkozó szakembereknek odaítélt legrangosabb elismerés.

Kokó is ott volt: emléktáblát kapott Szőregen a legendás Joe Bugner – galériával, videóval

Kovács Kokó István és Erdei Zsolt Madár is jelen volt szerdán Joe Bugner emléktáblájának avatásán. A legendás magyar bokszolónak egykori szőregi otthonánál állítottak emléket.

Csillog az új konyha, de még zárva a Vadgesztenye Étterem Bordányban, megkérdeztük mi áll a háttérben

Eredetileg hét hónap alatt végezni kellett volna vele, tavaly év végére, de még mindig nem nyitott ki a hely. A Vadgesztenye Étterem felújítása hónapok óta húzódik Bordányban.

Így dolgozik az óriás: látványos bemutatón avatták fel a fakitermelő gépet – galériával, videóval

Ünnepélyesen átadták az Alföldi Agrárszakképzési Centrum Bedő Albert Erdészeti Technikumban a legmodernebb fakitermelő gépet. Az új eszköz mérföldkő az erdészet oktatásában, hiszen a jövő szakembereinek felkészítését szolgálja.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

