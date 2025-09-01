szeptember 1., hétfő

Szegedi hírek

57 perce

Rövid tanévnyitó, nagy érzelmek: az első tanítási nap Dorozsmán mindenkit meghatott – galériával, videóval

Ölelés vagy pacsi mindenkinek a bejáratnál és 10 perces tanévnyitó - a dorozsmai Jerney iskola igazgatója így várta a tanárokat és diákokat szeptermber elsején. Az első nap itt nem a kötelező és unalmas ünnepségről, hanem a viszontlátás öröméről szólt.

Timár Kriszta

Hétfő reggel új időszak kezdődött a fiatalok életében: becsengettek az általános- és középiskolákban, elindult az új tanév. Idén a dorozsmai Jerney János Általános Iskolába látogattunk el, hogy megnézzük, hogyan zajlik az első nap, miként érkeznek a legkisebbek, illetve milyen hangulatban vágnak neki a következő 181 tanítási napnak a már rutinos iskolások. 

első nap
Az első nap nem minden iskolában nehéz: öleléssel és tízperces tanévnyitóval várta diákjait a Jerney igazgatója. Fotó: Gémes Sándor

Az igazgató személyesen köszöntött mindenkit

Ebben az intézményben hagyomány, hogy szeptember elsején az igazgató személyesen üdvözöl mindenkit a kapuban. Lázár Zoltán név szerint ismeri szinte az összes diákot, sőt a szülők nagy részét is, és mindenkinek volt egy-egy kedves szava.
– Mi a búbánat van? – kérdezte mosolyogva az egyik lebiggyedt szájú kisfiútól. A szokatlan üdvözlés meg is tette a hatását: érkezett egy félmosoly az édesanyja kezébe kapaszkodó kicsitől. Volt, akinek boldog új évet kívánt, a felsős fiúkat pedig addig be sem engedte az udvarra, amíg nem olvastattatta el velük a plakátot, miszerint 15 nap múlva tanár–diák focimeccseket rendeznek. – Ez a lényeg – mondta nekik komolyan.

Sok diák öleléssel köszöntötte a népszerű intézményvezetőt, a nagyobb fiúk maradtak a pacsinál. Senki nem tudott úgy belépni az intézménybe, hogy ne kapjon személyes figyelmet – ez alól a tanár kollégák sem voltak kivételek. Az utolsó percekben érkezők kapcsán az igazgató megjegyezte: másnapra beállíttatja az óráikat.

Tíz perces volt a tanévnyitó

A tanévnyitót az udvaron tartották, amely a Himnusszal együtt sem volt hosszabb tíz percnél. Lázár Zoltán külön köszöntötte a 40 elsőst, akiket biztosított arról, hogy itt minden ugyanaz lesz, mint az óvodában.
– Sokat játszotok, közben viszont megtanultok írni, olvasni is. És ami jó hír: itt nem kell délután aludni – vázolta, mi vár rájuk. Azt is megkérdezte a diákseregtől, ki van betojva. A nagyjából nyolc gyereket, akik jelentkeztek, megnyugtatta: ez csak a közelgő focimeccsek miatt lehet jogos, hiszen ott a tanárok lemossák majd őket a pályáról.

– Az a lényeg, hogy én jól érezzem magam ebben a tanévben. Ehhez pedig csak annyi kell, hogy fogadjatok szót és tanuljatok becsülettel. Boldog tanévet nektek, puszi – zárta beszédét az igazgató, aki Ruzsa Roland adományát is átadta: minden osztálynak egy-egy focilabdát. Hozzátette: az új sporteszközök mellett rönkasztalt, padot, valamint múzeumbérletet is vettek az önkormányzati képviselő támogatásából. A fiúmosdó pedig egy szülő jóvoltából újult meg. 

Első nap az iskolában

Fotók: Gémes Sándor

Az első nap az iskolában nem csak a diákoknak nehéz

Az elsősöket a szülők is felkísérhették a tanévnyitó után a tanterembe, így együtt hallgathatták meg a legfontosabb tudnivalókat. Utána viszont jött a búcsú – sok puszival és néhány könnycseppel. Hogy kinek volt nehezebb az elválás, anyáknak vagy gyermekeiknek, az nem mindig volt egyértelmű.

Bár az első nap még csak az osztályfőnöki órákról és a praktikus információk átadásáról szólt, keddtől megkezdődik a munka az iskolákban. Az első pihenőig, az őszi szünetig október 23-ig kell majd. 

 

Szegedi hírek

