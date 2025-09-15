Százezres számla a postaládában: a távhőszolgáltató újra borzolja a szegediek kedélyeit

Érkeznek az éves elszámolószámlák a szegedi panelekben élőkhöz, ez pedig ismét nagy vihart kavart. A felhasználók ugyanis a lehető legkevésbé sem értik, mi alapján számolja ki a SZETÁV, mennyit kell fizetniük, így amikor kapnak egy vastag tollal írt összeget, felháborodnak. És hiába próbálnak meg utánajárni, miért kell a havonta kifizetett összeg mellé még sok tízezer forintot fizetniük, általában választ nem kapnak.

Több mint százezer forintos elszámolószámla érkezett

Az egyik közösségi oldalon egy névtelen posztban valaki 127 ezer forintos elszámoló miatt reklamál. Mint írta, 3 szobás panelban lakik, ahol a fűtés sehol nincs feltekerve egész évben, mert körbefűtik őket. Éppen ezért nem érti, hogy miközben tavaly 0.15 GJ fogyasztást számláztak ki neki, idén több mint 40 ezret. A kommentekből kiderül, más is kapott 100 ezer forint feletti elszámolószámlát, illetve akadt, akinek úgy kell 67 ezer forintot fizetni, hogy klímával fűtött. Mindannyian ugyanazt mesélték: amikor az okokra rákérdeztek, annyi választ kaptak, hogy ennyi a fizetendő összeg, ki kell egyenlíteni a számlát.

A témában többször megírtuk már, hogy a távfűtött társasházakban lényegében lehetetlen igazságos rendszert üzemeltetni. Ahogy a névtelen posztoló is leírta, ő például szomszédaival akarja megfizettetni lakása melegét: azzal, hogy letekeri a termosztátot, a mellette lévő lakások hője fűti az övét is, a szomszédok viszont értelemszerűen több energiát használnak otthonuk melegen tartásához, hiszen fűtetlen falaik is vannak. Azzal tehát, ha ő semmit nem fizetne, mutogatva a nullás fogyasztását, a többiekkel szemben járna el nem fair módon. Ezért van egyébként olyan szabály, hogy a házba beérkező hőmennyiséget akkor is ki kell fizetni, ha azt a mérőórák szerint nem használta valaki – valószínűleg ezen számítások alapján kapnak azok is számlát, akik "bliccelnek".

Így spórolhat a fűtéssel

