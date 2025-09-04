Nagy riadalom után épségben előkerült a szegedi diák

Szerda délután Szegeden nagy riadalmat okozott, amikor egy alsó tagozatos diák iskola után nem ment haza – az esetről a Webrádió számolt be.

Illusztráció: Shutterstock

Miután az alig kilencéves gyermek nem érkezett meg otthonába, szülei keresni kezdték, majd értesítették a rendőröket. A kilencéves fiút végül az Árpád téren találták meg a rendőrök, akik két autóval is a helyszínre vonultak.

A portál információi szerint a gyerek nem keveredett bajba, csupán kedve támadt sétálni a városban.