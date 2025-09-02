3 órája
Borzalmas tragédia: ezt a férfit keresi a rendőrség a 22 hónapos kislány halála miatt
Nagy erőkkel dolgoztak hétfőn a keresőcsapatok Bács-Kiskun vármegyében. Egy eltűnt kislány nyomára próbáltak rábukkanni. Az ügyben a rendőrség nyomoz, egy férfit köröznek a történtekkel kapcsolatban.
Borzalmas tragédia rázta meg a Miskén lakókat hétfőn: reggel otthonából tűnt el a 22 hónapos Hanna. Az eltűnt kislány keresését a nap folyamán önkéntesek, drónok és kutyás mentőcsapatok segítették a rendőrség mellett.
Azonban a reménykedő keresés tragédiába fulladt, hétfő este holtan találták meg a kis Hannát. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság az eset körülményeire tekintettel emberölés gyanúja miatt indított eljárást.
Körözés emberölés miatt
A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztálya szeptember 1-jén elfogatóparancsot adott ki egy férfi ellen, akit emberölés miatt keres a rendőrség. Jakab Dávidot, egy kalocsai születésű férfit gyanúsítanak a kis Hanna megölésével.
A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a képen látható személyt, az haladéktalanul értesítse a hatóságokat, vagy hívja a 112-es segélyhívó számot.
A megrázó tragédia részleteiről és a történtek hátteréről a baon.hu cikkében olvashatnak.