Borzalmas tragédia: ezt a férfit keresi a rendőrség a 22 hónapos kislány halála miatt

Borzalmas tragédia rázta meg a Miskén lakókat hétfőn: reggel otthonából tűnt el a 22 hónapos Hanna. Az eltűnt kislány keresését a nap folyamán önkéntesek, drónok és kutyás mentőcsapatok segítették a rendőrség mellett.

Nagy erőkkel keresték az eltűnt kislányt, ám sajnos tragikus véget ért az akció. Fotó: Pozsgai Ákos

Azonban a reménykedő keresés tragédiába fulladt, hétfő este holtan találták meg a kis Hannát. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság az eset körülményeire tekintettel emberölés gyanúja miatt indított eljárást.

Körözés emberölés miatt

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztálya szeptember 1-jén elfogatóparancsot adott ki egy férfi ellen, akit emberölés miatt keres a rendőrség. Jakab Dávidot, egy kalocsai születésű férfit gyanúsítanak a kis Hanna megölésével.

Jakab Dávid ellen adott ki körözést a rendőrség. Fotó: police.hu

A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a képen látható személyt, az haladéktalanul értesítse a hatóságokat, vagy hívja a 112-es segélyhívó számot.

A megrázó tragédia részleteiről és a történtek hátteréről a baon.hu cikkében olvashatnak.