Ember Márk támogatja a szegedi egyetemisták projektjét

A Higlights of Hungary jelöltje lett az MCC Szeged örökké Haza projektje. A non-profit platform évente, kategóriák nélkül díjazza a legkiválóbb magyar teljesítményeket. Céljuk, hogy a tehetség, szorgalom és bátorság ötvözeteként létrejövő magyar történeteket határainkon innen és túl felismerjék, széles körben megismertessék, s általuk inspirálják a környezetet.

Az Ember Márk által támogatott Örökké Haza projekt a kórházban hagyott csecsemőknek adja meg azt a szeretetet, amit szüleiktől kellene megkapniuk. Archív fotó: Török János

Ember Márk támogatja a szegedi projektet

Öt nagykövet vállalta fel a jelöltek kiválasztását a több mint ezer beérkezett ajánlásból. A szegedi projektet a Szegedi Szabadtéri Játékok idei sikerprodukciója, A 3 testőr főszereplője, Ember Márk tartotta méltónak arra, hogy a legesélyesebbek közé emelje. Mint fogalmazott, azt kereste a pályázók között, hogy olyan értéket hozzanak létre, ami nemcsak ma érdekes és ma értékes, hanem hosszú távon is az.

Az Örökké Haza fiatalokból álló kezdeményezés, amely a kórházban hagyott csecsemőkért jött létre. Alapítói, Égi Blanka és Kis Teodóra egyetemi hallgatóként szembesültek azzal a megrázó ténnyel, hogy számos újszülött az első heteit szülői ölelés nélkül, kórházi környezetben kezdi meg. Programjuk szeretetet, figyelmet és valódi otthonélményt ad ezeknek a kicsiknek.

Az önkéntesek reggel fél 8-tól este 6 óráig váltják egymást az újszülött osztályon, ahol az elhagyott babákat etetik, pelenkázzák, vagy egyszerűen csak ringatják, ugyanúgy, ahogyan azt a saját szüleik tennék. A mozgalom már Szegeden és Baján is működik, és hamarosan Budapesten is elindul. Ma már tizenhat önkéntes vigyáz a legkisebbekre Szegeden, és a csapat folyamatosan bővül. Fiatalokat, férfiakat és nőket egyaránt várnak, akik hisznek abban, hogy a szeretet az első pillanattól otthont adhat.

Az Örökké Haza négy jelölttel szemben küzd a győzelemért

A Szegedről indult projekt Ember Márk csapatában az értelmi sérült színészekkel dolgozó Baltazár Színházzal, Michelisz Norbert autóversenyzővel, a hazai társasjáték kultúrát forradalmasító Mit játszunk vloggal és a súlyos balesete után kerekesszékbe került egykori balett-táncossal, Tóth Nikolettel küzd a győzelemért. A nagyközönségnek október 1-24 között lesz lehetősége online szavazni a jelöltekre a www.tarsadalmidij.hu weboldalon. Az ünnepélyes díjátadóra pedig október 30-án kerül majd sor, ahol a három legtöbb szavazatot elért jelölt kapja a társadalmi díjat reprezentáló iparművészeti alkotást és az azzal járó 3 millió forint értékű nyereményt.