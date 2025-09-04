Sokkoló eset: autóért adta el a barátnőjét a helyi férfi

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség súlyosabb büntetést kért annak a férfinak és társainak ügyében, akik 2017-ben egy fiatal lányt emberkereskedelem áldozatává tettek.

A kábítószerfüggő férfi barátnőjét egy személygépkocsiért adta át egy szegedi párnak, akik rokonaikkal együtt prostitúcióra kényszerítették a lányt Szegeden és Németországban, bevételét pedig elvették. A sértettet bántalmazták és fogva tartották, majd egy másik futtató irányítása alá került, akinek szintén minden keresetét át kellett adnia. A lány végül egy, az utcán megismert külföldi férfi segítségével tudott elmenekülni. A Gyulai Törvényszék első fokon 5–7 év közötti fegyházbüntetést szabott ki az emberkereskedelemmel érintett elkövetőkre, két nő felfüggesztett börtönt kapott. Az ügyészség szerint a cselekmény súlya miatt szigorúbb ítélet indokolt, az ügy a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik.