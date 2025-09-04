szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

27°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Főügyészség

1 órája

Sokkoló eset: autóért adta el a barátnőjét a helyi férfi

Címkék#ítélet#Szegedi Fellebbviteli Főügyészség#barátnő#személygépkocsi#emberkereskedelem

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség a büntetés súlyosítását indítványozta abban az emberkereskedelem ügyben, amelyben egy szegedi férfi barátnőjét egy személyautóért cserébe adta el.

Delmagyar.hu

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség súlyosabb büntetést kért annak a férfinak és társainak ügyében, akik 2017-ben egy fiatal lányt emberkereskedelem áldozatává tettek. 

emberkereskedelem
A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség súlyosabb büntetést kért a barátnőjét autóért eladó férfi és társai emberkereskedelem ügyében. Fotó: Shutterstock

A kábítószerfüggő férfi barátnőjét egy személygépkocsiért adta át egy szegedi párnak, akik rokonaikkal együtt prostitúcióra kényszerítették a lányt Szegeden és Németországban, bevételét pedig elvették. A sértettet bántalmazták és fogva tartották, majd egy másik futtató irányítása alá került, akinek szintén minden keresetét át kellett adnia. A lány végül egy, az utcán megismert külföldi férfi segítségével tudott elmenekülni. A Gyulai Törvényszék első fokon 5–7 év közötti fegyházbüntetést szabott ki az emberkereskedelemmel érintett elkövetőkre, két nő felfüggesztett börtönt kapott. Az ügyészség szerint a cselekmény súlya miatt szigorúbb ítélet indokolt, az ügy a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu