Két testvér ellen emeltek vádat brutális emberölés miatt, a holttestet fel is gyújtották
Egy testvérpár közösen végezett egy férfival, majd hogy eltüntessék a nyomokat, felgyújtották a holttestet. Brutális emberölés miatt állt bíróság elé a két testvér.
Két testvér ellen emeltek vádat, miután a gyanú szerint brutálisan megöltek egy férfit, majd felgyújtották a holttestét. A bíróságon a kegyetlen emberölés részletei is napvilágra kerültek.
Emberölés miatt jutott bíróságra a testvérpáros
A Gyulai Törvényszék 2024. július 8-án mondta ki bűnösnek S.M. és S.J. vádlottakat, aljas okból elkövetett emberölés bűntette miatt.
Az előzmény
A tényállás lényege szerint az ügy előzménye az volt, hogy a két vádlott korábban sértettjei voltak egy korábbi cselekménynek, melyet a jelen eljárás sértettje követett el ellenük. Az I. rendű vádlott több alkalommal hangoztatta, hogy bosszút fog állni rajta, nos fenyegetése igaznak bizonyult.
A vádlott ittasan került konfliktusba a férfival, aki szintén ivott.
Egy külterületi erdős területen támadt rá, de az ittas állapota miatt védekezni nem tudott. Legalább három alkalommal ütlegelni kezdte, majd a földre kerülő sértettet több alkalommal meg is rúgta.
Ezt követően a terhelt a földön hanyatt fekvő sértett fölé hajolt és fojtogatni kezdte őt. Miután a sértett eszméletét vesztette, a terhelt a tettétől megrettenve élesztgetni próbálta. Rázogatta és a mellkasát nyomkodta. Mivel a férfi már nem mozdult, ezért úgy vélte, hogy életét vesztette, de a férfi ekkor még életben volt, a szakértői vélemény szerint kómába esett.
A váratlan fordulat
A támadás és gyenge életfunkciók ellenére a sértett még életben volt. Az I. rendű vádlott ekkor felkereste 9 évvel idősebb testvérét, s közölte vele a történteket
. Segítségét kérte a holttest eltüntetésében. Egy fél liternyi benzinnel megtöltött kannával tértek vissza a tett helyszínére.
Az idősebb testvér megnézte, az áldozat él-e még, de légzését ő sem vette észre. A vádlott a benzinnel lelocsolta a férfit és meggyújtotta. Ezekután a testvérpár hazament, az általuk viselt ruhaneműket, illetve az idősebb testvér és sértett mobiltelefontját is elégették az ott lévő kályhában.
A sértett a helyszínen elhalálozott, holttestét másnap reggel találták meg. A férfi halálát a fojtogatás miatt kialakult gégeszűkület, oxigénhiányos agykárosodás mellett, az égés által kiváltott szén-monoxid-mérgezés, valamint az égési sérülések okozták.
A tárgyalás
A fellebbezési nyilvános ülésre szeptember 9-én, reggel 9 órakor került sor a Szegedi Ítélőtábla 11-es számú tárgyalótermében. Az I. rendű vádlott ugyan személyesen nem jelent meg, online kapcsolódott be a Szegedi Fegyház és Börtön egyes objektumában elkülönített szobájából. A II. rendű vádlott személyesen vett részt az ülésen.
A bűncselekmény ismertetésére nem került sor, ugyanis a vádlottak tisztában voltak a tárgyalás pontos miértjével, így megkezdődtek az ügyvédi beszámolók ismertetései. A I. rendű vádlott ügyvéde nem emberölésként definiálta az esetet, hanem halált okozó testi sértettségként hivatkozott az elkövetett bűncselekményre.
Állítása szerint az eljárás egyoldalú volt, ugyanis csak a sértett tanúit szólaltatták meg, és felhívta a figyelmet arra, hogy a sértett hasonló fizikai állapottal rendelkezett, mint védence, illetőleg, hogy a vádlott testvére több alkalommal változtatott az elmondottakon.
A II. rendű vádlott védőügyvéde ezzel szemben arra helyezte a hangsúlyt, hogy a S.J. csupán az I. rendű vádlottól értekezett a bűncselekmény elkövetéséről. A szakértői vélemények kimondták, hogy a sértett testének felgyújtása nélkül is életét vesztette volna a korábbi dulakodásból származó sérülések miatt. Az kihelyezett ügyvéd továbbá felhívta a bíróság figyelmét arra, hogy védence komoly mentális problémákkal rendelkezik: az ő esetében személyiségzavart állapítottak meg a szakértők.
Fellebbezések, kérvények
Míg az I. rendű vádlott esetében a korábban leírtakra hivatkozta kértek enyhítési körülményeket, addig a II. rendű vádlott esetében a szociális helyzetére való tekintettel, illetőleg az elkövetett cselekmény megbánása miatt kérvényezték a kirótt büntetés enyhítését.
Az I. rendű vádlott ugyan beismerte bűnösségét, ellenben nem tartotta megalapozottnak az ellene felhozott vádakat.
Emberölési szándék abszolút nem volt bennem, létrejött egy olyan tragédia, amiért elnézést szeretnék kérni. Ha vissza tudnék menni az időbe, akkor mindenképpen megtenném – mondta S.M, I. rendű vádlott. A börtönben nagy hangsúlyt fektetek a szocializációra, mert mindenképpen szeretnék a szabadulást követően visszaintegrálódni a társadalomba
– egészítette ki.
A II. rendű vádlott ellenben fenntartotta a fellebbezését, miszerint nem találja méltányosnak a kiszabott büntetés súlyosságát.
Nagyon bánom, hogy részt vettem ebben az egészben, de sajnos nem tudom visszacsinálni. Nincs életem, az egész romba dőlt
– mondta.
Az ítéletek meghozatala
A II. fokú bíróság helytállónak találta az I. fokú bizottság tényállását – néhol ugyan kiegészítésekkel operált.
Az ítélet a következőképpen módosult a II. fokú bíróság által
- I. rendű vádlott: 11 év börtönbüntetés és 10 év közügyektől való eltiltás
- II. rendű vádlott: 1 év 6 hónap börtönbüntetés és 2 év közügyektől való eltiltás
Az első számú vádlott büntetése az elhangzott enyhítő körülményeknek köszönhetően 5 évet rövidült, ellenben a második rendű vádlott büntetése nem módosult.
