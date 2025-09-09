Két testvér ellen emeltek vádat brutális emberölés miatt, a holttestet fel is gyújtották

Két testvér ellen emeltek vádat, miután a gyanú szerint brutálisan megöltek egy férfit, majd felgyújtották a holttestét. A bíróságon a kegyetlen emberölés részletei is napvilágra kerültek.

A Gyulai Törvényszék 2024. július 8-án mondta ki bűnösnek S.M. és S.J. vádlottakat, aljas okból elkövetett emberölés bűntette miatt. Fotó: Shutterstock

Emberölés miatt jutott bíróságra a testvérpáros

A Gyulai Törvényszék 2024. július 8-án mondta ki bűnösnek S.M. és S.J. vádlottakat, aljas okból elkövetett emberölés bűntette miatt.

Az előzmény

A tényállás lényege szerint az ügy előzménye az volt, hogy a két vádlott korábban sértettjei voltak egy korábbi cselekménynek, melyet a jelen eljárás sértettje követett el ellenük. Az I. rendű vádlott több alkalommal hangoztatta, hogy bosszút fog állni rajta, nos fenyegetése igaznak bizonyult.

A vádlott ittasan került konfliktusba a férfival, aki szintén ivott.

Egy külterületi erdős területen támadt rá, de az ittas állapota miatt védekezni nem tudott. Legalább három alkalommal ütlegelni kezdte, majd a földre kerülő sértettet több alkalommal meg is rúgta.

Ezt követően a terhelt a földön hanyatt fekvő sértett fölé hajolt és fojtogatni kezdte őt. Miután a sértett eszméletét vesztette, a terhelt a tettétől megrettenve élesztgetni próbálta. Rázogatta és a mellkasát nyomkodta. Mivel a férfi már nem mozdult, ezért úgy vélte, hogy életét vesztette, de a férfi ekkor még életben volt, a szakértői vélemény szerint kómába esett.

A váratlan fordulat

A támadás és gyenge életfunkciók ellenére a sértett még életben volt. Az I. rendű vádlott ekkor felkereste 9 évvel idősebb testvérét, s közölte vele a történteket

. Segítségét kérte a holttest eltüntetésében. Egy fél liternyi benzinnel megtöltött kannával tértek vissza a tett helyszínére.

Az idősebb testvér megnézte, az áldozat él-e még, de légzését ő sem vette észre. A vádlott a benzinnel lelocsolta a férfit és meggyújtotta. Ezekután a testvérpár hazament, az általuk viselt ruhaneműket, illetve az idősebb testvér és sértett mobiltelefontját is elégették az ott lévő kályhában.

A sértett a helyszínen elhalálozott, holttestét másnap reggel találták meg. A férfi halálát a fojtogatás miatt kialakult gégeszűkület, oxigénhiányos agykárosodás mellett, az égés által kiváltott szén-monoxid-mérgezés, valamint az égési sérülések okozták.