2 órája
A dorozsmai hősök emléke tovább él a megújult és felavatott emlékműben
Ünnepélyes avatót tartottak Kiskundorozsmán. A megújult első világháborús emlékművet adták át, ezzel is tisztelegve a dorozsmai hősök előtt.
Szeptember 27-én ünnepélyes keretek között avatták fel Kiskundorozsmán az I. világháborús emlékmű megújult alakját. A rendezvény egyszerre szólt a múltról és a jövőről: tiszteletadás volt azoknak a dorozsmai hősöknek, akik életüket áldozták a hazáért, és egyben üzenet a következő nemzedékeknek, hogy a béke megőrzése a legfontosabb feladat.
Az első világháború emlékei és tanulságai
Az ünnepséget Mihálffy Béla országgyűlési képviselő nyitotta meg, aki köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak a rekonstrukcióhoz, külön kiemelve Harkai Jánosné, a Kiskundorozsmai Lokálpatrióták Egyesületének elnöke áldozatos munkáját.
Ezt követően dr. Binszki József alpolgármester tartott ünnepi beszédet, amelyben történelmi kitekintést adott az első világháború eseményeiről, majd gondolatait a megrendítő üzenettel zárta: „Soha többé háborút!”
A béke üzenete a dorozsmai hősök tiszteletében
Az eseményen Ruzsa Roland önkormányzati képviselő is felszólalt, aki beszédében a történelem tanulságaira hívta fel a figyelmet:
A Nagy Háború Magyarország minden falvából, városából, városrészéből elvitt férfiakat, kiknek – döbbenetes tény – csak a fele tért épségben haza: a másik fele elesett, súlyosan megsebesült, vagy fogságba esett. Dorozsma sem volt kivétel: 569 dorozsmai katona vesztette életét a frontokon.
Külön kitért Tisza István miniszterelnök alakjára, aki egyedül látta előre a háború pusztító következményeit. Tisza István ellenezte a hadba lépést, hiszen látta előre, hogy a háburó lehetőségei kedvezőtlenek Magyarországra nézve. Azonban végül a Német Birodalom nyomására végül fejet hajtott és beleegyezett a támadás elindításába. Az eredményt pedig tudjuk: Magyarország a lakosságszámához viszonyítva a negyedik legnagyobb emberveszteséget szenvedte el – mondta Ruzsa Roland.
A második világháborút is felidézte a képviselő, amikor Teleki Pál próbált ellenállni a német nyomásnak, ám gyanús körülmények között bekövetkezett halála után hazánk ismét belesodródott a világégésbe, és újfent lakosságarányosan a negyedik legnagyobb emberveszteséget szenvedte el.
Ruzsa Roland a jelenlegi háborús helyzetre is utalt:
Nekünk, akik ma itt állunk, kötelességünk kimondani: a háborút be kell fejezni, mert nincs fontosabb érték a békénél. Nekünk, a józan magyar többségnek világos választ kell adnunk: mi nem a pusztulást, hanem az életet, nem a háborút, hanem a békét választjuk.
Beszédét egy sokatmondó gondolattal erősítette meg:
Legyen az háború, vagy akár a történelmünk során korábban nagy károkat okozó Tisza áradása – mindig emberek szenvedése, emberek könnye volt a következmény.
Az emlékmű megújulása Kiskundorozsmán
Az ünnepség résztvevői közül sokan meghatottan beszéltek arról, mit jelent számukra az emlékmű újjászületése. Egy dorozsmai lakos így fogalmazott:
Nagy dolog, hogy a képviselők mindenre hangsúlyt fektetnek Kiskundorozsmán. Fantasztikus dolgok mennek végbe az elmúlt években, közösségünk virágkorát éli. Jó látni, ahogy Mihálffy Béla és Rúzsa Roland gondoskodnak rólunk, megvédik helyi értékeinket, és nemcsak a hétköznapi ügyekben, hanem bármiben számíthatunk rájuk.
A most megújult emlékmű így egyszerre jelképe a múltnak és intő jel a jövőnek: közösen kell vigyáznunk értékeinkre, és mindent megtennünk azért, hogy hazánk békében és biztonságban élhessen tovább.
