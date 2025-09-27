A dorozsmai hősök emléke tovább él a megújult és felavatott emlékműben

Szeptember 27-én ünnepélyes keretek között avatták fel Kiskundorozsmán az I. világháborús emlékmű megújult alakját. A rendezvény egyszerre szólt a múltról és a jövőről: tiszteletadás volt azoknak a dorozsmai hősöknek, akik életüket áldozták a hazáért, és egyben üzenet a következő nemzedékeknek, hogy a béke megőrzése a legfontosabb feladat.

Az emlékmű Kiskundorozsmán az első világháborús hősök tiszteletére lett felújítva. Fotó: Ruzsa Roland Facebook-oldal

Az első világháború emlékei és tanulságai

Az ünnepséget Mihálffy Béla országgyűlési képviselő nyitotta meg, aki köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak a rekonstrukcióhoz, külön kiemelve Harkai Jánosné, a Kiskundorozsmai Lokálpatrióták Egyesületének elnöke áldozatos munkáját.

Ezt követően dr. Binszki József alpolgármester tartott ünnepi beszédet, amelyben történelmi kitekintést adott az első világháború eseményeiről, majd gondolatait a megrendítő üzenettel zárta: „Soha többé háborút!”

A béke üzenete a dorozsmai hősök tiszteletében

Az eseményen Ruzsa Roland önkormányzati képviselő is felszólalt, aki beszédében a történelem tanulságaira hívta fel a figyelmet:

A Nagy Háború Magyarország minden falvából, városából, városrészéből elvitt férfiakat, kiknek – döbbenetes tény – csak a fele tért épségben haza: a másik fele elesett, súlyosan megsebesült, vagy fogságba esett. Dorozsma sem volt kivétel: 569 dorozsmai katona vesztette életét a frontokon.

Külön kitért Tisza István miniszterelnök alakjára, aki egyedül látta előre a háború pusztító következményeit. Tisza István ellenezte a hadba lépést, hiszen látta előre, hogy a háburó lehetőségei kedvezőtlenek Magyarországra nézve. Azonban végül a Német Birodalom nyomására végül fejet hajtott és beleegyezett a támadás elindításába. Az eredményt pedig tudjuk: Magyarország a lakosságszámához viszonyítva a negyedik legnagyobb emberveszteséget szenvedte el – mondta Ruzsa Roland.

A második világháborút is felidézte a képviselő, amikor Teleki Pál próbált ellenállni a német nyomásnak, ám gyanús körülmények között bekövetkezett halála után hazánk ismét belesodródott a világégésbe, és újfent lakosságarányosan a negyedik legnagyobb emberveszteséget szenvedte el.