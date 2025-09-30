Titkok az ikonikus épületek mögött: a Vadász-család lenyűgöző öröksége Szegeden is megismerhető lesz

Több mint egy évszázadon átívelő tudást, tehetséget és szenvedélyt foglal össze az építészet világnapja alkalmából a Pesti Vigadóból Szegedre érkező, ”Vadásztársaság” – Vadász Bence 60 című tárlat. Nem csak épületekről, de generációkon át öröklődő látásmódról és alkotói szellemről szól a Magyar Művészeti Akadémia Szegedi Regionális Munkacsoportja közreműködésével a Kiss Kunszt Galériában október 6-án nyíló kiállítás.

Négygenerációs építészeti kincset tár a nagyközönség elé a Kiss Kunszt Galéria építészet világnapja alkalmából rendezett kiállítása. Illusztráció: Kis Zoltán

Építészet világnapja: négygenerációs utazás

A tárlatot kettős céllal alkották: egyszerre tiszteletadás a múltnak és inspiráció a jövő építészeinek. A látogatók megismerhetik Vadász Mihálynak a Bauhaus és a modernizmus szellemében megálmodott épületeit, az Ybl-, Kossuth- és Prima Primissima díjas Vadász György ikonikus középületeit, továbbá a szintén Ybl-díjas építész és akadémikus Vadász Bence kortárs alkotásait. A negyedik generáció, Vadász Balázs munkái is helyet kapnak a kiállítás anyagában –aki már részt vett a Radnóti Miklós Művelődési Központ tervezésében –, jelezve, hogy a hagyomány nem lezárul, hanem tovább íródik.

Ikonikus épületek, örök nyomok

Vadász György városképi jelentőségű középületei és lakóházai meghatározták a múlt század második felének magyar építészetét. Ő tervezte a mohácsi Nemzeti Sírkertet, a muhi csata emlékművét, a zalaegerszegi „Csipkeházakat”, a Gellért-hegyi víztározót, a hannoveri expo magyar pavilonját, a balassagyarmati templomot és a sényei „Isten Kemencéje” kápolnát is.

Fia, Vadász Bence kétezerben vette át az édesapja által alapított Vadász Építész Stúdió vezetését. A kiállítás olyan jellegzetes műveit mutatja be, mint a vaskúti iskola, a budakeszi Mosolyvár bölcsőde vagy a brutalista Meininger szálloda. A Vadász-iroda emellett a Kossuth téri Szabad György-irodaház tervezésében is részt vett, ahol a múlt és jelen találkozott: a külső homlokzat a szomszédos palota stílusához igazodott, míg a belső terek a mai igényeknek megfelelően alakultak.

Az építészeti kiállítást október 6-án 18 órakor Vesmás Péter Ybl-díjas építész, az MMA Szegedi Regionális Munkacsoportjának elnökenyitja meg, másnap, október 7-én 10 órától Vadász Bence tart alkotói tárlatvezetést.