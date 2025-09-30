szeptember 30., kedd

Építészet világnapja

4 órája

Titkok az ikonikus épületek mögött: a Vadász-család lenyűgöző öröksége Szegeden is megismerhető lesz

Minden korszaknak megvannak a maga ikonikus épületei, de ritka, hogy egy dinasztia egymást követő nemzedékei olyan markánsan formálják az ország arculatát, mint a Vadász-család esetében. Az építészet világnapja alkalmából különleges tárlat mutatja be négy generáció tudását és tehetségét.

Koós Kata

Több mint egy évszázadon átívelő tudást, tehetséget és szenvedélyt foglal össze az építészet világnapja alkalmából a Pesti Vigadóból Szegedre érkező, ”Vadásztársaság” – Vadász Bence 60 című tárlat. Nem csak épületekről, de generációkon át öröklődő látásmódról és alkotói szellemről szól a Magyar Művészeti Akadémia Szegedi Regionális Munkacsoportja közreműködésével a Kiss Kunszt Galériában október 6-án nyíló kiállítás.

építészet világnapja
Négygenerációs építészeti kincset tár a nagyközönség elé a Kiss Kunszt Galéria építészet világnapja alkalmából rendezett kiállítása. Illusztráció: Kis Zoltán

Építészet világnapja: négygenerációs utazás

A tárlatot kettős céllal alkották: egyszerre tiszteletadás a múltnak és inspiráció a jövő építészeinek. A látogatók megismerhetik Vadász Mihálynak a Bauhaus és a modernizmus szellemében megálmodott épületeit, az Ybl-, Kossuth- és Prima Primissima díjas Vadász György ikonikus középületeit, továbbá a szintén Ybl-díjas építész és akadémikus Vadász Bence kortárs alkotásait. A negyedik generáció, Vadász Balázs munkái is helyet kapnak a kiállítás anyagában –aki már részt vett a Radnóti Miklós Művelődési Központ tervezésében –, jelezve, hogy a hagyomány nem lezárul, hanem tovább íródik.

Ikonikus épületek, örök nyomok 

Vadász György városképi jelentőségű középületei és lakóházai meghatározták a múlt század második felének magyar építészetét. Ő tervezte a mohácsi Nemzeti Sírkertet, a muhi csata emlékművét, a zalaegerszegi „Csipkeházakat”, a Gellért-hegyi víztározót, a hannoveri expo magyar pavilonját, a balassagyarmati templomot és a sényei „Isten Kemencéje” kápolnát is. 

Fia, Vadász Bence kétezerben vette át az édesapja által alapított Vadász Építész Stúdió vezetését. A kiállítás olyan jellegzetes műveit mutatja be, mint a vaskúti iskola, a budakeszi Mosolyvár bölcsőde vagy a brutalista Meininger szálloda. A Vadász-iroda emellett a Kossuth téri Szabad György-irodaház tervezésében is részt vett, ahol a múlt és jelen találkozott: a külső homlokzat a szomszédos palota stílusához igazodott, míg a belső terek a mai igényeknek megfelelően alakultak.

Az építészeti kiállítást október 6-án 18 órakor Vesmás Péter Ybl-díjas építész, az MMA Szegedi Regionális Munkacsoportjának elnökenyitja meg, másnap, október 7-én 10 órától Vadász Bence tart alkotói tárlatvezetést.

