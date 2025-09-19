szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

24°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Leállás

56 perce

Ma estétől búcsút mondhatunk egy népszerű hazai bank számos szolgáltatásának

Címkék#munkálatok#Erste Bank#fejlesztés

Rendszerfejlesztési munkálatok miatt szakadozhat majd az Erste Bank számos szolgáltatásának működése.

Munkatársunktól

Hivatalos tájékoztatást adott ki az Erste Bank, szeptember 19-én este tíz órától számos szolgáltatásuk működését rendszerfejlesztési munkálatok befolyásolhatják.

Erste Bank
Rendszerfejlesztés miatt szünetelnek majd az Erste Bank szolgáltatásai. Illusztráció: Shutterstock

Ezek a szolgáltatások lesznek érintettek majd az Erste Banknál

A bank következő szolgáltatásaiban érezhetünk fennakadásokat a munkálatok alatt:

  • George App és Web
  • Azonnali átutalások indítása és fogadása
  • Internetes vásárlás
  • Erste TeleBank 
  • Vállalati NetBank 
  • Electra
  • Erste Business MobilBank 
  • SMS szolgáltatások
  • API csatorna
  • Online termékigénylés
  • Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület

Viszont ezek a szolgáltatások gond nélkül továbbra is elérhetőek lesznek:

  • Készpénzfelvétel belföldön ATM-ből
  • Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül
  • Készpénzbefizetés belföldön ATM-en keresztül
  • George Web tiltása TeleBankon keresztül
  • Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül
  • MobilePay
  • Weboldal szolgáltatások
  • Mobilegyenleg feltöltése

A rendszerfejlesztési munkálatok a tervek szerint  2025. 09. 20. 12:00 óráig tartanak majd. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu