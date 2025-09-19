Leállás
2 órája
Ma estétől búcsút mondhatunk egy népszerű hazai bank számos szolgáltatásának
Rendszerfejlesztési munkálatok miatt szakadozhat majd az Erste Bank számos szolgáltatásának működése.
Hivatalos tájékoztatást adott ki az Erste Bank, szeptember 19-én este tíz órától számos szolgáltatásuk működését rendszerfejlesztési munkálatok befolyásolhatják.
Ezek a szolgáltatások lesznek érintettek majd az Erste Banknál
A bank következő szolgáltatásaiban érezhetünk fennakadásokat a munkálatok alatt:
- George App és Web
- Azonnali átutalások indítása és fogadása
- Internetes vásárlás
- Erste TeleBank
- Vállalati NetBank
- Electra
- Erste Business MobilBank
- SMS szolgáltatások
- API csatorna
- Online termékigénylés
- Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület
Viszont ezek a szolgáltatások gond nélkül továbbra is elérhetőek lesznek:
- Készpénzfelvétel belföldön ATM-ből
- Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül
- Készpénzbefizetés belföldön ATM-en keresztül
- George Web tiltása TeleBankon keresztül
- Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül
- MobilePay
- Weboldal szolgáltatások
- Mobilegyenleg feltöltése
A rendszerfejlesztési munkálatok a tervek szerint 2025. 09. 20. 12:00 óráig tartanak majd.
