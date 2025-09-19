Olyan közösségi összefogással küzdenek a klímaváltozás ellen Kisteleken, amelyre eddig még nem volt példa

Az Esőkert rendszer létesítése közösségi összefogással elnevezésű projekt megoldásokat kínál a klímaváltozás hatásainak lokális enyhítésére. Ezt valósítják meg Kisteleken négy helyszínen.



Az esőkert fontos szerepet játszhat a klímaváltozás elleni harcban. ILLUSZTRÁCIÓ: Shutterstock

Környezetvédelmi kezdeményezés

A napokban példaértékű környezetvédelmi kezdeményezés startolt el Kisteleken, amely a Duna-Tisza közi Homokhátság vízmegtartó képességének növelését, javítását célozza. Az Esőkert rendszer létesítése közösségi összefogással című projekt nemcsak technikai megoldásokat kínál a klímaváltozás hatásainak lokális enyhítésére, hanem úttörő szerepet játszhat a közösségi szemléletformálásban is, ami szükséges ahhoz, hogy másként tekintsünk az emberiség bolygóotthonára, a Földre.

Esőkert négy helyszínen

Az esőkert olyan zöld, növényekre épülő infrastruktúra elem, amely mesterségesen kialakított, mélyedésben fekvő növényágyás, ami a csapadékvíz helybeli elvezetését, megtartását, szűrését és felhasználását, hasznosítását szolgálja. Az esőkertek nemcsak a talaj vízháztartását javítják, de hozzájárulnak a biodiverzitás, vagyis a biológia sokféleség növeléséhez, a városi hőszigetek csökkentéséhez és a települési zöldfelületek esztétikai értékének növeléséhez is.

A kisteleki Klebelsberg Művelődési Központban tartott projektnyitón számos szakmai és önkormányzati szereplő vett részt. A vendégeket Nagy Sándor, Kistelek polgármestere köszöntötte.

Beszédében arról is szólt, hogy a klímaváltozás hatásait már régóta saját bőrünkön is érezzük, és a helyi közösségeknek is lépniük kell, mint ahogy már évekkel ezelőtt lépett Kistelek a vízvisszatartás fontosságának érdekében. A rendezvényt Csáki Béla, a Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács és a Csongrád-Csanád Vármegyei Közgyűlés alelnöke nyitotta meg, majd Gulyás Ágnes, a Szegedi Tudományegyetem adjunktusa tartott előadást a klímaváltozáshoz való helyi, települési alkalmazkodásról, annak lehetőségeiről.

Dongó József klímavédelmi referens a projekt szakmai részét ismertette, Farkas-Barta Kata pedig a PCB Project Kft. képviseletében bemutatta a Kisteleken megvalósuló esőkertrendszer terveit. Ebből kiderült, négy helyen, a városházánál lévő játszótér mellett, a József Attila utcában, a kegyeleti témaparkban és a fecskeházaknál alakítanak ki esőkerteket a városban.