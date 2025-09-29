szeptember 30., kedd

2 órája

Étteremkalauz Szegeden, kardiológiai szűrőnap és varázslat a bábszínházban

Összeszedtük hétfő legfontosabb híreit Szegedről és környékéről: az étteremkalauz új értékelése felkavarta a halászlé körüli vitát, emellett szűrések, jótékonysági úszás és kulturális programok színesítették a napot.

Delmagyar.hu

Összeszedtük a nap legfontosabb híreit. Mutatjuk mi történt hétfőn Szegeden és a környező településeken. 

étteremkalauz
Az étteremkalauz több szegedi vendéglátóhelyet is elismert, de a halászlé kimaradt a kritikából, ami újraélesztette a halászléháborút. Fotó: Karnok Csaba

Meglepő, mit ír az étteremkalauz Szegedről, ami kirobbantotta a Halászléháborút

Tíz szegedi és egy csongrádi vendéglátóhely került be a világhírű kiadványba. Az étteremkalauz Szeged helyeit értékelte, de a halászlé kritikája kimaradt. A Gault&Millau újra reflektorfénybe helyezte városunk gasztronómiáját.

Ingyenes kardiológiai szűrőnapot tartott Szeged legnagyobb magánegészségügyi szolgáltatója

A kardiológiai kockázatokat mérték fel a jelentkezők számára ingyenesen hétfőn a Mediversalnál. A szűrőnappal a szűrések fontosságára igyekeztek ráirányítani a figyelmet.

Úszással hívják fel a figyelmet a mellrákszűrésre közben pedig zajlik a gyűjtés

Tizenöt kilométeres tiszai úszással hívja fel a figyelmet a mellrákszűrés fontosságára három szegedi sportoló. A nyíltvízi úszók az algyői szabadstrandról a téli kikötőig úsznak szerdán, közben gyűjtést is szerveznek a Mellrákinfó Egyesület javára.

Drámai részletek kerültek elő Kaszás Nikolett kereséséről

A Rám-szakadékban eltűnt fiatal keresésében a forráskúti központú D.O.R.T. Speciális Mentők két tagja is részt vett. Egyikük, Simondán Mátyás, tagja volt annak a csapatnak, amely megtalálta Kaszás Nikolett holttestét. A fiatal nő szeptember 7-én tűnt el.

Tánc és taps fogadta a Villeroy & Boch mosdófelújítását a vásárhelyi gyerekektől 

Újabb óvodai mosdót újított fel a nyári szünetben a Hódmezővásárhelyi Villeroy & Boch Magyarország Kft. Ezúttal a Szabadság téri ovisok örülhettek szeptember elején a színes vizesblokknak. Az ünnepélyes átadót szeptember 29-én rendezték meg, ahol a Kis manócskák táncoltak, verseltek is köszönetképpen. A mosdófelújítás eredménye minden óvodásnak tetszett.

Varázslat vár a bábszínpadon, ahol Presits Tamás új dallamvilággal énekli Kányádi verseit

Meglepetések sokaságát rejtő, hatalmas pop-up könyvek adják a Kövér Béla Bábszínház legújabb bemutatójának díszletét. A Költögető című előadásban Kányádi Sándor megzenésített versei hangzanak el vadiúj dallamvilággal Presits Tamás előadásában. A darab különlegessége, hogy a gyerekek is aktívan belekapcsolódhatnak a játékba. 

