Különleges kedvezményekkel készül a MÁV Szegeden és Csongrádon is

Szeptember 16–22. között zajlik az Európai Mobilitási Hét, amelyhez idén is csatlakozott a MÁV-csoport és a GYSEV. A kampány keretében egész héten ingyen szállítható a kerékpár a vonatokon, szeptember 21-én. A MÁV szerint az ingyenesség azonban nem vonatkozik a kerékpár-helyjegyekre. Ezeket továbbra is meg kell vásárolni azokon az InterCity és expressz vonatokon, valamint egyes InterRégió járatokon, ahol a kerékpár szállítási kapacitás korlátozott.

Az Európai Mobilitási Héten a kerékpárszállítás ingyenes a vonatokon, de az InterCitykre továbbra is szükséges a kerékpár-helyjegy. Fotó: MÁV

Az Autómentes Napon pedig mindössze 999 forintért lehet korlátlanul utazni a helyközi járatokon. Szegeden és Csongrádon külön helyi kedvezmények is várják az utasokat.

Ingyenes utazási lehetőségek az Európai Mobilitási Héten

Szegeden szeptember 16–22. között és 26-án egy személygépkocsi forgalmi engedélynek felmutatásával két felnőtt és maximum három gyermek veheti igénybe ingyenesen a helyi buszokat. Csongrádon ugyancsak elérhetők kedvezmények a helyi közlekedésben. Az Autómentes Napon megváltható, Magyarország24 jegy az országban minden helyközi járaton érvényes, ezzel is a környezetbarát közlekedést népszerűsítve.