Így dolgozik az óriás: látványos bemutatón avatták fel a fakitermelő gépet – galériával, videóval

Ünnepélyes keretek között adták át szerda délelőtt az Alföldi Agrárszakképzési Centrum Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban a Sampo Rosenlew HR 46X típusú fakitermelő gépet.

A fakitermelő gép átadásával új korszak kezdődött az ásotthalmi erdészeti oktatásban. Fotó: Kerekes Balázs

Fakitermelő gép az oktatás szolgálatában

A rendezvényen Andrésiné Ambrus Ildikó, az intézmény igazgatója Wass Albert hídépítésről szóló szavaival köszöntötte a vendégeket. – 140 évvel ezelőtt, az iskola alapításakor elkezdtük ezt a hídépítő folyamatot. Ma egy újabb mérföldkőhöz érkeztünk, amelynek eredményeként egy modern fakitermelő gép átadására kerül sor. A 21. században ez legalább akkora jelentőségű a döntéshozók részéről, mint az 1880-as években volt az iskola alapítása. Fontos, hogy olyan tudást adjunk át a jövő nemzedékének, amellyel a magyar gazdaságot, elsősorban pedig a hazai erdőgazdálkodást tudják szolgálni – mondta az igazgató.

Ünnepélyes átadás Ásotthalmon

Horváth József, az Alföldi Agrárszakképzési Centrum főigazgatója is mérföldkőnek nevezte az átadót. – Intézményünk a Vidékfejlesztési Program „Bemutatóüzemek támogatása” című felhívásának keretében olyan eszközzel gazdagodott, amely egyedülálló a hazai erdészeti oktatásban. Ez nem egyszerűen egy korszerű gép, hanem szimbóluma annak, hogy a magyar erdészeti oktatás a jövő felé tekint – jelentette ki.

Bedő a hagyomány és az innováció találkozásának helye

Papp Renáta, Ásotthalom polgármestere úgy fogalmazott: a település évszázadok óta szimbiózisban él a természettel. A futóhomoktól a gondosan telepített erdőkig mindig az volt a cél, hogy élhető vidéket teremtsenek. – Ez a fejlesztés méltó folytatása ennek a hagyománynak, és jól illeszkedik a kormányzati törekvésekhez is. Külön öröm, hogy a szakképzés és az oktatás szolgálatába áll az új eszköz, amelynek hatása messze túlmutat a településen. Az 1883-ban alapított iskola mindig is a hagyomány és az innováció találkozásának helye volt. Büszkeség számomra, hogy időről időre tanúja lehetek ennek a megújulásnak – hangsúlyozta a polgármester.