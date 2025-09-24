42 perce
Így dolgozik az óriás: látványos bemutatón avatták fel a fakitermelő gépet – galériával, videóval
Ünnepélyesen átadták az Alföldi Agrárszakképzési Centrum Bedő Albert Erdészeti Technikumban a legmodernebb fakitermelő gépet. Az új eszköz mérföldkő az erdészet oktatásában, hiszen a jövő szakembereinek felkészítését szolgálja.
Ünnepélyes keretek között adták át szerda délelőtt az Alföldi Agrárszakképzési Centrum Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban a Sampo Rosenlew HR 46X típusú fakitermelő gépet.
Fakitermelő gép az oktatás szolgálatában
A rendezvényen Andrésiné Ambrus Ildikó, az intézmény igazgatója Wass Albert hídépítésről szóló szavaival köszöntötte a vendégeket. – 140 évvel ezelőtt, az iskola alapításakor elkezdtük ezt a hídépítő folyamatot. Ma egy újabb mérföldkőhöz érkeztünk, amelynek eredményeként egy modern fakitermelő gép átadására kerül sor. A 21. században ez legalább akkora jelentőségű a döntéshozók részéről, mint az 1880-as években volt az iskola alapítása. Fontos, hogy olyan tudást adjunk át a jövő nemzedékének, amellyel a magyar gazdaságot, elsősorban pedig a hazai erdőgazdálkodást tudják szolgálni – mondta az igazgató.
Ünnepélyes átadás Ásotthalmon
Horváth József, az Alföldi Agrárszakképzési Centrum főigazgatója is mérföldkőnek nevezte az átadót. – Intézményünk a Vidékfejlesztési Program „Bemutatóüzemek támogatása” című felhívásának keretében olyan eszközzel gazdagodott, amely egyedülálló a hazai erdészeti oktatásban. Ez nem egyszerűen egy korszerű gép, hanem szimbóluma annak, hogy a magyar erdészeti oktatás a jövő felé tekint – jelentette ki.
Bedő a hagyomány és az innováció találkozásának helye
Papp Renáta, Ásotthalom polgármestere úgy fogalmazott: a település évszázadok óta szimbiózisban él a természettel. A futóhomoktól a gondosan telepített erdőkig mindig az volt a cél, hogy élhető vidéket teremtsenek. – Ez a fejlesztés méltó folytatása ennek a hagyománynak, és jól illeszkedik a kormányzati törekvésekhez is. Külön öröm, hogy a szakképzés és az oktatás szolgálatába áll az új eszköz, amelynek hatása messze túlmutat a településen. Az 1883-ban alapított iskola mindig is a hagyomány és az innováció találkozásának helye volt. Büszkeség számomra, hogy időről időre tanúja lehetek ennek a megújulásnak – hangsúlyozta a polgármester.
Fakitermelő gép az oktatás szolgálatábanFotók: Kerekes Balázs
Mihálffy: a jövőbe vetett hit és az elkötelezettség bizonyítéka
– Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt, az Ásotthalmi Bedő Albert Erdészeti Technikumban együtt ünnepelhetjük ennek a modern fakitermelő gépnek az átadását – kezdte beszédét Mihálffy Béla országgyűlési képviselő. Hangsúlyozta: ez a pillanat nem csupán egy új eszköz beszerzését jelenti, hanem a jövőbe vetett hit és az erdészet iránti elkötelezettség bizonyítéka is. – A most átadott gép nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a diákok korszerű technológián gyakorolhassák a fakitermelést, és felkészüljenek arra a pályára, amely egyszerre igényel tudást, fizikai erőt és a természet szeretetét. A kormány támogatásával ma olyan eszközzel gazdagodik az iskola, amely biztos alapot ad a jövő erdészeinek képzéséhez – mondta.
A számok nyelvén
Pap László, az Erdészeti Ágazati Tudásközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője a program eredményeit ismertette. Elmondta: összesen hat konzorciumi partner szervezésében hét helyszínen több mint 350 bemutatóüzemi program valósult meg, 1400 órányi előadással. – A program keretében 750 millió forint értékű beszerzést tudtunk megvalósítani, amely az iskolai oktatás színvonalát emeli – tette hozzá.
Az erdő a jövő része
Köszöntőt mondott Zambó Péter, az Agrárminisztérium államtitkára is. Kiemelte: a magyar kormány olyan alapként tekint az erdőkre, amely társadalmunk fenntartható jövőjének elengedhetetlen része. – Az elmúlt időszak legnagyobb oktatásfejlesztési programja valósult meg a hazai erdészetben. A modern tudás átadása befektetés a jövőbe – abba a jövőbe, amelyben az erdők szerepe egyre fontosabb lesz – fogalmazott.
Látványos bemutató
Az ünnepséget az iskola tanulóinak műsora színesítette, majd sor került a szalagátvágásra. Ezt követően a közönség látványos gépbemutatón ismerkedhetett meg közelebbről a fakitermelő gép működésével, amely pillanatok alatt kivágott két fát, majd legallyazta és feldarabolta azokat.
