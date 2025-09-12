Fiatal pároknak ajánl lakbér nélküli lakhatást Hódmezővásárhely

A három fecskelakás felújított, az érdeklődők meg is tekinthetik.

A Csengettyű közben 3 fecskelakás várja a fiatal párokat. Illusztráció: Shutterstock

Csak 35 év alattiaknak!

A fecskelakásokra 35 év alatti igazoltan házas-, vagy élettársi kapcsolatban élő párok jelentkezhetnek, akik a pályázat benyújtása előtt legalább 1 éve hódmezővásárhelyi lakóhellyel, vagy 3 év tartózkodási hellyel rendelkeznek, életvitelszerűen itt élnek, határozatlan idejű, vagy minimum 1 év határozott idejű munkaviszonnyal rendelkeznek.

Feltétel többek között az is, hogy a pályázók egy főre jutó havi nettó jövedelme elérje a minimálbér 50 százalékát. A pályázat elbírálásánál a gyermekek számát is figyelembe veszik.

Nem lesz bérleti díj, csak előtakarékosság

A fecskelakásokba költözőknek csak a közös költséget és a rezsit kell fizetniük, lakbért nem. Azonban vállalniuk kell, hogy lakáscélú előtakarékosságként minimum a mindenkori bruttó minimálbér 25 százalékát félreteszik és gyűjtik egy számlán. Ez a most meghirdetett lakások esetében 72 700 forint. Így 5 év alatt körülbelül 4,5 millió forintjuk lesz a fiataloknak.

Fecskelakás: óvadékot is kér a város

A pároknak 145 400 forint óvadékot is le kell majd tenniük, ha ők lesznek a pályázat nyertesei.

Mindhárom lakás a Csengettyű közben található, két lakás 56 négyzetméteres, 3 szobás, egy pedig kétszobás és 47 négyzetméter. A felújított lakásokat, szeptember 15-én és 16-án, az érdeklődők megtekinthetik. A pályázatokat október 3-ig lehet benyújtani a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt., Kossuth tér 1. 13/A. szám alatti ügyfélszolgálatán.