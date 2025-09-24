Lesz idén fehér karácsony Magyarországon? Egy térkép mindent elárul

A boltokban már a karácsonyi dekoráción botránkozunk meg, de közben telnek a napok és már csak három hónap maradt hátra az év legszebb ünnepéig. Évek óta vágyódunk arra, hogy fehér karácsonyunk legyen, de volt olyan év is, amikor verőfényes napsütésben jött a Jézuska. Egy frissen közzétett európai térkép rávilágít, hogy tartogat-e hóesést a 2025-ös év vége számunkra. Mutatjuk, várható-e fehér Karácsony Magyarországon.

Minden harmadik évben lehet fehér Karácsony Magyarországon. Fotó: Shutterstock

Lesz-e idén fehér karácsony Magyarországon?

Maga a térkép készítője is meglepődött azon, hogy mennyire ritka a valódi fehér karácsony Európában. A kontinens lakóinak kevesebb mint 10 százaléka él olyan területen, ahol szinte biztosan garantált a hóval borított karácsonyi táj. Az északi fővárosokban sem érdemes túl nagy álmokat kergetni: Stockholmban és Reykjavíkban csak 40 százalék az esély arra, hogy havazzon december 25-én. A délebbre fekvő városokban a helyzet még elszomorítóbb.

Hazánk az európai középmezőnybe tartozik, azaz a térkép alapján 25-49 százalékos eséllyel várható hó az ünnepek alatt. Ez azt jelenti, hogy nagyjából minden harmadik évben számíthatunk havas ünnepre. Bár ez jobb arány a déli országokhoz képest, a klasszikus karácsonyi filmek idillikus hangulata nekünk nem járhat mindig. A szakértők szerint ennek oka a Golf-áramlat, ugyanis az enyhébb telek miatt Európa sok részén jóval ritkábban esik hó, mint például Észak-Amerika hasonló földrajzi szélességű városaiban – írja a Promotions.

Egyre ritkább a havas és fagyos tél Szegeden

Igazán nagy, durva havazás az elmúlt 40 évben csupán kétszer volt Szegeden. Az 1987 január közepén érkezett téli csapadék az egész országot megbénította, mely alól akkor még a Napfény városa sem volt kivétel. A viharos szél miatt méteres hótorlaszok alakultak ki mindenfelé. Sok vidéki városban nem volt áram, az utak járhatatlanok voltak, és az iskolákat bezárták.

Azt pedig, hogy milyen kemény fagyok voltak, jól mutatja, hogy ebben az időszakban a Tisza teljesen befagyott és mintegy 15-20 centiméteres jégpáncél borította. Ezt követően néhány évig kisebb-nagyobb havazás még szinte minden télen jutott Szegedre, annak mértéke azonban folyamatosan csökken.