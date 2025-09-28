42 perce
Nem szégyen, de veszélyes: ezért kell azonnal kezelni a fejtetűt, ami ősszel jobban terjed
Az őszi időszakban, az iskolakezdés és az óvodai közösségek miatt gyakrabban fordul elő fejtetvesség. Rácz Anett szegedi fodrász hangsúlyozta: a fejtetű megjelenése nem higiéniai kérdés, bárkinél előfordulhat.
A fejtetű szezon leginkább ősszel, de sokszor tavasszal is gondot okoz. Gyorsan terjed, felismerése és kezelése viszont odafigyelést igényel.
Ha ezeket a jeleket vesszük észre, érdemes kivizsgálni, hogy fejtetű okozza-e a kellemetlen tüneteket
Ha a gyerek a füle mögött vagy a tarkójánál gyakran vakarja a fejét, az intő jel lehet. A fejtetű ugyanis a melegebb területeket kedveli, ezért a vizsgálatnál ezekre a részekre kell külön figyelni
– mondta Rácz Anett.
Ami nagyon fontos: amíg a kezelést nem kezdtük el, a gyereket ne engedjük közösségbe, mert az élősködő borzasztó gyorsan terjed. A kezelés után viszont már bátran vihetjük óvodába vagy iskolába
– tette hozzá.
A megelőzés is sokat számít
– Ha még nincs jelen a fejtetű, érdemes megelőzésképpen a samponba pár csepp teafaolajat tenni, és hetente egyszer ezzel hajat mosni. A fejtetű kifejezetten nem kedveli a teafaolaj illatát – tanácsolta a fodrász.
Amennyiben már felütötte a fejét a probléma, azonnal el kell kezdeni a kezelést. Fontos, hogy ne csak a hajat, hanem a környezetet is alaposan fertőtlenítsük.
A serkék a hajszálon tapadnak meg, kikelés után pedig azonnal mozognak. Ha fejtetűt találunk a gyereknél, az egész családot kezelni kell. A ruhákat, ágyneműt, kiegészítőket érdemes 60 fokon kimosni. Hasznos a speciális serkefésű is, amellyel könnyebben eltávolíthatók a hajszálon maradt serkék
– mondta Rácz Anett.
A kezelést célszerű például a kádban elkezdeni. A csúszós felületen a tetvek nem tudnak elmenekülni, és egyszerűen le lehet őket engedni a lefolyón
– egészítette ki.
Nem szégyen, bárkivel előfordulhat
A szakember külön kiemelte: a fejtetű nem a tisztaságtól függ.
Ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni: a fejtetű bárkivel megeshet, és nem szégyen. Ilyenkor mindig szóljunk a pedagógusnak, aki diszkréten kezeli a helyzetet. Ez segíti a megelőzést is
– mondta a fodrász.
Intézményi figyelem
A legtöbb óvodában és iskolában kiemelten odafigyelnek a rendszeres ellenőrzésre. Ezért általában sikerül elkerülni a nagyobb járványokat
– tette hozzá Rácz Anett.
