42 perce

Nem szégyen, de veszélyes: ezért kell azonnal kezelni a fejtetűt, ami ősszel jobban terjed

Az őszi időszakban, az iskolakezdés és az óvodai közösségek miatt gyakrabban fordul elő fejtetvesség. Rácz Anett szegedi fodrász hangsúlyozta: a fejtetű megjelenése nem higiéniai kérdés, bárkinél előfordulhat.

Kis Zoltán

A fejtetű szezon leginkább ősszel, de sokszor tavasszal is gondot okoz. Gyorsan terjed, felismerése és kezelése viszont odafigyelést igényel.

Kislány vakarja a fejét fejtetű miatt.
A fejtetű szezonja főként ősszel kezdődik, de tavasszal is sok gondot okozhat. Illusztráció: Shutterstock

Ha ezeket a jeleket vesszük észre, érdemes kivizsgálni, hogy fejtetű okozza-e a kellemetlen tüneteket

Ha a gyerek a füle mögött vagy a tarkójánál gyakran vakarja a fejét, az intő jel lehet. A fejtetű ugyanis a melegebb területeket kedveli, ezért a vizsgálatnál ezekre a részekre kell külön figyelni 

mondta Rácz Anett.

Ami nagyon fontos: amíg a kezelést nem kezdtük el, a gyereket ne engedjük közösségbe, mert az élősködő borzasztó gyorsan terjed. A kezelés után viszont már bátran vihetjük óvodába vagy iskolába 

– tette hozzá.

A megelőzés is sokat számít

– Ha még nincs jelen a fejtetű, érdemes megelőzésképpen a samponba pár csepp teafaolajat tenni, és hetente egyszer ezzel hajat mosni. A fejtetű kifejezetten nem kedveli a teafaolaj illatát – tanácsolta a fodrász.

Amennyiben már felütötte a fejét a probléma, azonnal el kell kezdeni a kezelést. Fontos, hogy ne csak a hajat, hanem a környezetet is alaposan fertőtlenítsük.

A serkék a hajszálon tapadnak meg, kikelés után pedig azonnal mozognak. Ha fejtetűt találunk a gyereknél, az egész családot kezelni kell. A ruhákat, ágyneműt, kiegészítőket érdemes 60 fokon kimosni. Hasznos a speciális serkefésű is, amellyel könnyebben eltávolíthatók a hajszálon maradt serkék 

– mondta Rácz Anett.

A kezelést célszerű például a kádban elkezdeni. A csúszós felületen a tetvek nem tudnak elmenekülni, és egyszerűen le lehet őket engedni a lefolyón 

– egészítette ki.

Nem szégyen, bárkivel előfordulhat

A szakember külön kiemelte: a fejtetű nem a tisztaságtól függ.

Ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni: a fejtetű bárkivel megeshet, és nem szégyen. Ilyenkor mindig szóljunk a pedagógusnak, aki diszkréten kezeli a helyzetet. Ez segíti a megelőzést is 

– mondta a fodrász.

Intézményi figyelem

A legtöbb óvodában és iskolában kiemelten odafigyelnek a rendszeres ellenőrzésre. Ezért általában sikerül elkerülni a nagyobb járványokat 

– tette hozzá Rácz Anett.

