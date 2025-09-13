Veszélyben a fügetermés, fekete fügelégy támadja a magyar kerteket

A Fügés Emberként ismert Medve Zsolt arra figyelmeztetett, hogy a kártevő lárvái berágják magukat a termésekbe, így azok emberi fogyasztásra alkalmatlanná válhatnak. A Mindmegette szerint fekete fügelégy a hivatalos források szerint eddig nem volt jelen hazánkban, az elmúlt két évben több fotó és jelzés is érkezett a megjelenéséről. A gondot súlyosbítja, hogy vegyszeres növényvédelem nem alkalmazható ellene, így a kutatók biológiai megoldásokon dolgoznak.

A fekete fügelégy lárvái belülről teszik tönkre a gyümölcsöt. Fotó: Shutterstock

A klímaváltozás hozta magával a fekete fügelégy megjelenését

A Metropol szerint fekete fügelégy invazív fajnak számít Magyarországon, megjelenése a globális felmelegedés következménye. A rovar jól alkalmazkodik a meleg, száraz időjáráshoz, ezért könnyen megtelepedett hazánkban. Leginkább ott fordul elő, ahol füge terem – a klímaváltozás miatt egyre több helyen –, így lényegében a gyümölcsöt követve jelent meg nálunk is. A kutatók folyamatosan keresik a biológiai megoldásokat, amelyekkel megfékezhető lenne a füge kártevője.

Ettől lesz bőséges a fügetermés

A fügefa alapvetően szívós növény, még a nagy szárazságot is jól viseli. Ennek ellenére meghálálja az öntözést: a rendszeres vízadás gazdagabb, nagyobb termést eredményez. Az első években a fiatal palánták rendszeres locsolást igényelnek, később elboldogulnak víz nélkül is, de ilyenkor apróbb és kevesebb gyümölcs terem. Aki hosszabb távon szeretné élvezni a füge édes gyümölcsét, annak érdemes figyelni a megfelelő gondozásra és öntözésre