Új kártevő

44 perce

Veszélyben a fügetermés, fekete fügelégy támadja a magyar kerteket

Címkék#fügelégy#kártevő#szakember

A globális felmelegedésnek köszönhetően Magyarországon is megjelent egy új kártevő, amely komoly veszélyt jelent a fügefákra. A fekete fügelégy lárvái képesek a termést emberi fogyasztásra alkalmatlanná tenni, ezért most minden eddiginél fontosabb a gondos odafigyelés.

Maszlag Edina

A Fügés Emberként ismert Medve Zsolt arra figyelmeztetett, hogy a kártevő lárvái berágják magukat a termésekbe, így azok emberi fogyasztásra alkalmatlanná válhatnak. A Mindmegette szerint fekete fügelégy a hivatalos források szerint eddig nem volt jelen hazánkban, az elmúlt két évben több fotó és jelzés is érkezett a megjelenéséről. A gondot súlyosbítja, hogy vegyszeres növényvédelem nem alkalmazható ellene, így a kutatók biológiai megoldásokon dolgoznak.

fekete fügelégy
A fekete fügelégy lárvái belülről teszik tönkre a gyümölcsöt. Fotó: Shutterstock

A klímaváltozás hozta magával a fekete fügelégy megjelenését

A Metropol szerint fekete fügelégy invazív fajnak számít Magyarországon, megjelenése a globális felmelegedés következménye. A rovar jól alkalmazkodik a meleg, száraz időjáráshoz, ezért könnyen megtelepedett hazánkban. Leginkább ott fordul elő, ahol füge terem – a klímaváltozás miatt egyre több helyen –, így lényegében a gyümölcsöt követve jelent meg nálunk is. A kutatók folyamatosan keresik a biológiai megoldásokat, amelyekkel megfékezhető lenne a füge kártevője.

Ettől lesz bőséges a fügetermés

A fügefa alapvetően szívós növény, még a nagy szárazságot is jól viseli. Ennek ellenére meghálálja az öntözést: a rendszeres vízadás gazdagabb, nagyobb termést eredményez. Az első években a fiatal palánták rendszeres locsolást igényelnek, később elboldogulnak víz nélkül is, de ilyenkor apróbb és kevesebb gyümölcs terem. Aki hosszabb távon szeretné élvezni a füge édes gyümölcsét, annak érdemes figyelni a megfelelő gondozásra és öntözésre

 

 

