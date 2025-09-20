1 órája
Felháborító kijelentésekkel állt elő Menczer Tamás a sportarénában
Budapesten, a Papp László Sportarénában több ezer ember részvételével tartotják meg a digitális polgári körök országos eseményét.
A Magyar Nemzet beszámolója szerint Menczer Tamás a Harcosok órája különkiadásában kemény szavakkal bírálta az ellenzéket. Saját szavaival: „extrém sport”, amikor a balliberális sajtó munkatársaival vitázik.
A politikus kifejtette, hogy a digitális tér átalakulására hozták létre a Harcosok klubját és a digitális polgári köröket, amelyek százezres közösséget alkotnak.
Szerinte az ellenzéki közvélemény-kutatások nem tükrözik a valóságot, mivel a kormánypártok támogatottsága valójában erősödik. Példaként említette a buda környéki polgári kört, ahol ötszáz ember mellett közismert művészek is tevékenykednek.
Menczer felrótta a baloldalnak, hogy politikai tőkét próbált kovácsolni a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány tragédiájából, amit mélységesen elítélt.
A közelgő választásokat illetően bizakodó volt: „még kétszáz nap van, de nyerünk, ahogy szoktunk”.
A Digitális Polgári Körök országos találkozóját a sportarénából itt követheti:
