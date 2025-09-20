szeptember 20., szombat

Felháborító kijelentésekkel állt elő Menczer Tamás a sportarénában

Címkék#Digitális Polgári Kör#Harcosok órája#Menczer Tamás

Budapesten, a Papp László Sportarénában több ezer ember részvételével tartotják meg a digitális polgári körök országos eseményét.

Delmagyar.hu

A Magyar Nemzet beszámolója szerint Menczer Tamás a Harcosok órája különkiadásában kemény szavakkal bírálta az ellenzéket. Saját szavaival: „extrém sport”, amikor a balliberális sajtó munkatársaival vitázik.

Menczer Tamás és Szentkirályi Alexandra a Digitális Polgári Körök országos találkozóján
Forrás: Facebook/Menczer Tamás oldala

A politikus kifejtette, hogy a digitális tér átalakulására hozták létre a Harcosok klubját és a digitális polgári köröket, amelyek százezres közösséget alkotnak.

Szerinte az ellenzéki közvélemény-kutatások nem tükrözik a valóságot, mivel a kormánypártok támogatottsága valójában erősödik. Példaként említette a buda környéki polgári kört, ahol ötszáz ember mellett közismert művészek is tevékenykednek.

Menczer felrótta a baloldalnak, hogy politikai tőkét próbált kovácsolni a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány tragédiájából, amit mélységesen elítélt.

A közelgő választásokat illetően bizakodó volt: „még kétszáz nap van, de nyerünk, ahogy szoktunk”.

A Digitális Polgári Körök országos találkozóját a sportarénából itt követheti: 

 

