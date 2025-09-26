3 órája
Felújított egyetemi épület, óvodai jubileum és boltbezárások Csongrád-Csanádban
Felújítás, ünneplés és változások jellemezték a napot Csongrád-Csanád vármegyében: az SZTE kibővített épülete újra megnyitotta kapuit, a Csicsergő Óvoda negyvenedik születésnapját tartotta, Szegeden több üzlet végleg bezárt, Domaszéken pedig az ovisok örömmel próbálták ki az új KRESZ pályát.
Így néz ki egy mozgalmas nap Csongrád-Csanád vármegyében: megújult és kibővített egyetemi épületet adtak át a felújítás után Szegeden, Deszken retró hangulatban ünnepelték a Csicsergő Óvoda negyvenedik születésnapját, miközben a vásárlók szomorúan búcsúznak a rókusi Tesco egyik kedvelt boltjától. Domaszéken sem maradt el az öröm, hiszen az óvodások játékos tanulással vették birtokba a frissen elkészült KRESZ pályát.
Felújítás: a főfalakig visszabontották és ki is bővítették az egyetemi épületet
Másfélszeresére növelt alapterülettel és modern, világos terekkel adták át 3 év után a Szegedi Tudományegyetem Szentháromság utcai épületetét. A felújítás után több kar irodái is helyet kaptak itt.
Retró játékok, szimbolikus emlékfa és gigantikus torta: felejthetetlen szülinapot ünnepelt a Csicsergő Óvoda családja
Retró kiállítással, múltidézéssel, gigantikus tortával és díszvendégekkel ünnepelték Deszk egyik legszívmelengetőbb intézményének születésnapját pénteken. A Csicsergő Óvoda negyvenéves jubileuma alkalmából szimbolikus emlékfát is festettek, amelyet régi és új csicsergők közösen díszítettek fel a szeretet és a generációkon átívelő összetartozás jegyében.
17 év után búcsúzik a rókusi Tesco kedvelt boltja – sok vásárló csalódott és nem ez az egyetlen, ami bezár
Szegeden egyre több helyi üzlet kényszerül a végleges bezárásra, a város kereskedelmi kínálata drámaian változik. Boltbezárások sorozata zajlik: hamarosan két régi kedvenc, egy fehérneműbolt és egy harisnyakereskedés megszűnik, lezárva ezzel több évtizedes történetüket. Mutatjuk, mik állnak a döntések hátterében.
Szabálytanulás játék közben: a domaszéki ovisok birtokba vették a KRESZ pályát
Beruházással ünnepelték a 22. Ovinapot Domaszéken. Rekortán borítású, műfüves KRESZ pályát adtak át pénteken az intézményben.
