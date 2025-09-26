szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

13°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

3 órája

Felújított egyetemi épület, óvodai jubileum és boltbezárások Csongrád-Csanádban

Címkék#retró#torta#Szeged

Felújítás, ünneplés és változások jellemezték a napot Csongrád-Csanád vármegyében: az SZTE kibővített épülete újra megnyitotta kapuit, a Csicsergő Óvoda negyvenedik születésnapját tartotta, Szegeden több üzlet végleg bezárt, Domaszéken pedig az ovisok örömmel próbálták ki az új KRESZ pályát.

Így néz ki egy mozgalmas nap Csongrád-Csanád vármegyében: megújult és kibővített egyetemi épületet adtak át a felújítás után Szegeden, Deszken retró hangulatban ünnepelték a Csicsergő Óvoda negyvenedik születésnapját, miközben a vásárlók szomorúan búcsúznak a rókusi Tesco egyik kedvelt boltjától. Domaszéken sem maradt el az öröm, hiszen az óvodások játékos tanulással vették birtokba a frissen elkészült KRESZ pályát.

Az SZTE egyik épülete a felújítás után.
A felújítás után több kar irodái is helyet kaptak itt. Fotó: Karnok Csaba

Felújítás: a főfalakig visszabontották és ki is bővítették az egyetemi épületet

Másfélszeresére növelt alapterülettel és modern, világos terekkel adták át 3 év után a Szegedi Tudományegyetem Szentháromság utcai épületetét. A felújítás után több kar irodái is helyet kaptak itt.

Retró játékok, szimbolikus emlékfa és gigantikus torta: felejthetetlen szülinapot ünnepelt a Csicsergő Óvoda családja

Retró kiállítással, múltidézéssel, gigantikus tortával és díszvendégekkel ünnepelték Deszk egyik legszívmelengetőbb intézményének születésnapját pénteken. A Csicsergő Óvoda negyvenéves jubileuma alkalmából szimbolikus emlékfát is festettek, amelyet régi és új csicsergők közösen díszítettek fel a szeretet és a generációkon átívelő összetartozás jegyében.

17 év után búcsúzik a rókusi Tesco kedvelt boltja – sok vásárló csalódott és nem ez az egyetlen, ami bezár

Szegeden egyre több helyi üzlet kényszerül a végleges bezárásra, a város kereskedelmi kínálata drámaian változik. Boltbezárások sorozata zajlik: hamarosan két régi kedvenc, egy fehérneműbolt és egy harisnyakereskedés megszűnik, lezárva ezzel több évtizedes történetüket. Mutatjuk, mik állnak a döntések hátterében.

Szabálytanulás játék közben: a domaszéki ovisok birtokba vették a KRESZ pályát

Beruházással ünnepelték a 22. Ovinapot Domaszéken. Rekortán borítású, műfüves KRESZ pályát adtak át pénteken az intézményben.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu