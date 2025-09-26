8 órája
A főfalakig visszabontották és ki is bővítették az egyetemi épületet
Másfélszeresére növelt alapterülettel és modern, világos terekkel adták át 3 év után a Szegedi Tudományegyetem Szentháromság utcai épületetét.A felújítás után több kar irodái is helyet kaptak itt.
Megújult a SZTE Szentháromság utcai épülete. A Szakorvosi Rendelőintézet, azaz az SZTK melletti ingatlant, amelyben a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Magatartástudományi Intézet mellett a Gyógyszerésztudományi Kar egyes egységei, valamint az IKIKK Gyógyszerfejlesztési és Klinikai Kutatások Kompetenciaközpont kapott helyet, pénteken adták át.
Romos, sötét épületből modern kutató és oktatóközpont lett
Az 1910-es évek elején épült ingatlan felújítása és kibővítése több mint 3 évig tartott. Csóti Ferenc, a SZTE műszaki igazgatója elmondta, a 868 négyzetméteres hasznos alapterületből 200 négyzetmétert a pince tett ki. A munkálatok során csak a főfalakat hagyták meg, még a tetőt is lebontották az épületről, mely teljesen újjászületett.
Az első emeleten bővítményt is kapott, így kilenc iroda és két szemináriumi terem is elfért. Az emeleten tizenegy iroda és egy szemináriumi terem, a tetőtérben pedig három terem és két iroda van – sorolta. Külön kiemelte, hogy a belváros közepén lévő ingatlanban egy belső, zöld udvarra néznek az irodák, így az itt dolgozók irigylésreméltó panorámában gyönyörködhetnek tavasztól őszig.
Romos, sötét épületből modern kutató és oktatóközpont lettFotók: Karnok Csaba
Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora elárulta, még ő is tanult ebben az épületben, méghozzá a marxizmus alapjait.
Akkoriban ez egy romos épület volt sötét termekkel. Jó látni, mi lett belőle, ráadásul sok új funkciót látnak majd el ezen a területen az egyetem munkatársai
– mondta.
Fendler Judit kancellár kiemelte, ez a beruházás kihívásokkal teli feladat volt, amire négyszer kértek árajánlatot. Az 571 millió forintból nemcsak felújították, hanem bővítették is az épületet, mely így másfélszer akkora alapterületűre nőtt.
Ide kerültek a gyógyszerésztudományi kar bizonyos funkciói is. A karnak ígéretet tettünk egy nagy beruházásra: a MÁV-telken egy komplett épületet terveztünk számukra. A területért 2016 óta küzdöttünk, végül tavaly került a birtokunkba. Nem tettünk le tehát erről a fejlesztésről, csak halasztódik, a kar pedig addig is kap felújított plusz területeket
– fogalmazott a kancellár.
Inspiráló környezetet teremtett a felújítás
Szakonyi Zsolt, a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja megköszönte a kar nevében az épületet, melynek két szemináriumi termét már most is teljes kapacitással működteti a kar.
Itt kapott helyet a szakképzési iroda, a Kabay szakkollégium, az új szakképzési irányok vezetése és a külföldi diákok nulladik évfolyama is – sorolta.
Dux Mária, az orvoskar általános és oktatási dékánhelyettese emlékeztetett, a több mint 100 éves épület 70 éve szolgál egyetemi intézetek helyeként. A Magatartástudományi Intézet, melynek ez korábban is otthona volt, most visszaköltözhetett ide.
Inspiráló környezet lesz ez a diákoknak – tette hozzá.
A modern kutatási és oktatási terek a szakmai együttműködések elmélyítését, az innovatív gyógyszerészeti és klinikai kutatások előmozdítását, valamint a hallgatói képzések színvonalának további emelését szolgálják. Az átadással az SZTE nem csupán új infrastruktúrát nyit meg, hanem egy olyan tudományos és oktatási központot hozott létre, amely hosszú távon erősíti az orvos- és egészségtudományi képzések hazai és nemzetközi versenyképességét.
