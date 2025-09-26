A főfalakig visszabontották és ki is bővítették az egyetemi épületet

Megújult a SZTE Szentháromság utcai épülete. A Szakorvosi Rendelőintézet, azaz az SZTK melletti ingatlant, amelyben a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar Magatartástudományi Intézet mellett a Gyógyszerésztudományi Kar egyes egységei, valamint az IKIKK Gyógyszerfejlesztési és Klinikai Kutatások Kompetenciaközpont kapott helyet, pénteken adták át.

A felújítás után birtokba vehették a jelentősen kibővült alapterületű épületet a kutatók, egyetemi dolgozók és diákok. Fotó: Karnok Csaba

Romos, sötét épületből modern kutató és oktatóközpont lett

Az 1910-es évek elején épült ingatlan felújítása és kibővítése több mint 3 évig tartott. Csóti Ferenc, a SZTE műszaki igazgatója elmondta, a 868 négyzetméteres hasznos alapterületből 200 négyzetmétert a pince tett ki. A munkálatok során csak a főfalakat hagyták meg, még a tetőt is lebontották az épületről, mely teljesen újjászületett.

Az első emeleten bővítményt is kapott, így kilenc iroda és két szemináriumi terem is elfért. Az emeleten tizenegy iroda és egy szemináriumi terem, a tetőtérben pedig három terem és két iroda van – sorolta. Külön kiemelte, hogy a belváros közepén lévő ingatlanban egy belső, zöld udvarra néznek az irodák, így az itt dolgozók irigylésreméltó panorámában gyönyörködhetnek tavasztól őszig.