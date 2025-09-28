A 29. Őszi Kulturális Fesztivál sajtótájékoztatóján mondta Széll Márta, az SZTE stratégiai rektorhelyettese: a Dél-Alföld szellemi központja Szeged, és a pezsgő kulturális élethez a tudományegyetem is hozzájárul rendezvényeivel, például az Őszi Kulturális Fesztiválokkal. Ez az eseménysor október elsején kezdődik és november végéig tart, két hónapon keresztül hetven helyszín háromszáz programja várja a szegedieket és a városba látogatókat. Az eseményeket kisebb, vékonyabb könyvnek beillő programfüzet sorolja fel. A fesztiválváros aktuális rendezvénye.

Szeged valóban fesztiválváros, egész évben sok a rendezvény.

Rendezvények

Ha csak ezt az egy fesztivált néznénk, akkor is igaz lenne, lehetne a stratégiai rektorhelyettes megállapítása, de… Még több hasonló hosszúságú, súlyú rendezvényt vehetünk leltárba. Nézzük! Az universitasnál maradva létezik az Egyetemi Tavasz, ami idén április 10-től május 31-ig tartott, a Szegedi Zsidó Kulturális Fesztivál is hónapokat ölel fel, májusban kezdődött és október közepéig kínál programokat. Még egyet feltétlenül meg kell említeni, igazából a Szegedi Szabadtéri Játékokkal kellett volna kezdeni, hiszen a legnagyobb múltú – közel 100 éves – és a legtöbb közönséget vonzó – 80 ezren nézték meg valamelyik előadást – és június 27-től augusztus 20-ig nyújtott szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget. Kutatva, keresve még biztosan sorolhatnánk pár szegedi fesztivált, például a 35. THEALTER Nemzetközi Színházi Fesztivált, idén július 26-tól augusztus 2-ig. És akkor még nem szóltunk a színházról, a szimfonikus zenekarról, a bábszínházról, a Móra Ferenc Múzeumról és a különböző galériákról, kiállítóhelyekről, valamint a szeged napi ünnepségről.

Fesztiválváros

Egyetérthetünk Széll Mártával és vitatkozhatunk is vele. Mert elfogultság nélkül és büszkén állíthatjuk, hogy vármegyénk székhelye, Szeged a Dél-Alföld szellemi központja. Sőt, annál több: kulturális szempontból (is) Magyarország egyik legjelentősebb városa, sokszínű és pezsgő élettel. Fesztiválváros. És most az egyetemi fesztiválhoz kapcsolódva, azt javasoljuk: sétáljunk együtt az „utcáin”.