Erőszakra buzdítottak az aszfaltrajzversenyen, feljelentést tesz a szervezők ellen a Fidesz-KDNP

A Fidesz-KDNP szerint fizikai bántalmazásra, gyilkosságra való buzdításnak nincs helye a közéletben, ez nem vicc, hanem súlyos bűncselekmény.

Nagy Enikő Diána, a Fidesz-KDNP képviselője kiemelte, a szabad véleménynyilvánításnak helye van, de az uszításnak és a gyűlöletkeltésnek nincs. Fotó: Kovács Erika

Erőszakra buzdító aszfaltrajzok

– Aszfaltrajzversenyt rendezett pénteken Alpár György, egykori drávaszerdahelyi polgármester és Szabó Margit Momó, MMM-es aktivista. A rendezvényen részt vett Márki-Zay Péter Hódmezővásárhely polgármestere, Berényi Károly Hódmezővásárhely alpolgármester, valamint Kecskés Fanni és Fodor Gyöngyi, a Mindenki Magyarországa hódmezővásárhelyi képviselői és számos Tisza aktivista. Az „alkotások” közül kettő kapcsán tartjuk a sajtótájékoztatót. Az egyik a „Könyörgöm, akasszuk fel!” felirat, a másik pedig LJ = C. Kirk. Az első mondat kétséget kizáróan gyilkosságra történő felhívás, a másik pedig utalás Charlie Kirk, kétgyermekes jobboldali aktivista kivégzésére. Az egyenlőségjel Lázár János monogramjával pedig egyértelmű üzenet. A rajzverseny estéjén Márki-Zay Péter és Alpár György élőben jelentkeztek be a Facebookon és megpróbálták megmagyarázni a megmagyarázhatatlant. De a, nyilvánvalóan alkoholos befolyásoltság alatt álló, két úriember helyzetét tovább rontotta az előadott performace-uk. Elgondolkodtató, hogy milyen lélekre vall, hogy egy ilyen szörnyű tragédián röhögcsélnek – mondta Nagy Enikő Diána, a Fidesz-KDNP képviselője . A rajzversenyt Hódmezővásárhely közelében, a 4454-es úton tartották meg.

Így képzelik el az új Magyarországot?

A képviselőnő kiemelte, Márki-Zay Péter azt állította, hogy a meggyilkolt Kirk neve csak a rendezvény után került kiírásra, de a saját videófelvételük bizonyítja, hogy a rendezvény alatt már ott volt.

– Márki-Zay Péter szerint fideszes provokátor írta az aszfaltra feliratot, de kijelenthetem, hogy mi nem küldtünk oda senkit. Ami viszont tény, hogy a „rajzolóval” Márki-Zay Péter fotózkodott. A rendezvényen több Tisza aktivista is jelen volt, egyikőjük sem határolódott el a történtektől. Talán így képzelik el az új Magyarországot, ahol nyíltan lehet akasztásra, gyilkosságra buzdítani? – tette fel a kérdést Nagy Enikő Diána.