1 órája
Erőszakra buzdítottak az aszfaltrajzversenyen, feljelentést tesz a szervezők ellen a Fidesz-KDNP
A rajzok lemoshatók, de a gyalázat nem. Így véleményezte a hétfői sajtótájékoztatón Nagy Enikő Diána, a vásárhelyi közgyűlés Fidesz-KDNP-s képviselője, Alpár György volt drávaszerdahelyi polgármester batidai aszfaltversenyét, ahol két „művel” is erőszakra buzdítottak. A Fidesz-KDNP feljelentést tesz a szervezőkkel szemben, zaklatás, fenyegetés, közösség elleni erőszak, továbbá internetes agresszió miatt.
A Fidesz-KDNP szerint fizikai bántalmazásra, gyilkosságra való buzdításnak nincs helye a közéletben, ez nem vicc, hanem súlyos bűncselekmény.
Erőszakra buzdító aszfaltrajzok
– Aszfaltrajzversenyt rendezett pénteken Alpár György, egykori drávaszerdahelyi polgármester és Szabó Margit Momó, MMM-es aktivista. A rendezvényen részt vett Márki-Zay Péter Hódmezővásárhely polgármestere, Berényi Károly Hódmezővásárhely alpolgármester, valamint Kecskés Fanni és Fodor Gyöngyi, a Mindenki Magyarországa hódmezővásárhelyi képviselői és számos Tisza aktivista. Az „alkotások” közül kettő kapcsán tartjuk a sajtótájékoztatót. Az egyik a „Könyörgöm, akasszuk fel!” felirat, a másik pedig LJ = C. Kirk. Az első mondat kétséget kizáróan gyilkosságra történő felhívás, a másik pedig utalás Charlie Kirk, kétgyermekes jobboldali aktivista kivégzésére. Az egyenlőségjel Lázár János monogramjával pedig egyértelmű üzenet. A rajzverseny estéjén Márki-Zay Péter és Alpár György élőben jelentkeztek be a Facebookon és megpróbálták megmagyarázni a megmagyarázhatatlant. De a, nyilvánvalóan alkoholos befolyásoltság alatt álló, két úriember helyzetét tovább rontotta az előadott performace-uk. Elgondolkodtató, hogy milyen lélekre vall, hogy egy ilyen szörnyű tragédián röhögcsélnek – mondta Nagy Enikő Diána, a Fidesz-KDNP képviselője . A rajzversenyt Hódmezővásárhely közelében, a 4454-es úton tartották meg.
Így képzelik el az új Magyarországot?
A képviselőnő kiemelte, Márki-Zay Péter azt állította, hogy a meggyilkolt Kirk neve csak a rendezvény után került kiírásra, de a saját videófelvételük bizonyítja, hogy a rendezvény alatt már ott volt.
– Márki-Zay Péter szerint fideszes provokátor írta az aszfaltra feliratot, de kijelenthetem, hogy mi nem küldtünk oda senkit. Ami viszont tény, hogy a „rajzolóval” Márki-Zay Péter fotózkodott. A rendezvényen több Tisza aktivista is jelen volt, egyikőjük sem határolódott el a történtektől. Talán így képzelik el az új Magyarországot, ahol nyíltan lehet akasztásra, gyilkosságra buzdítani? – tette fel a kérdést Nagy Enikő Diána.
A képviselőnő kiemelte, fizikai bántalmazásra, gyilkosságra való buzdításnak nincs helye a közéletben, mert beláthatatlan következményekkel járhat. A testi sértésre, gyilkosságra történő buzdítás nem vicc, hanem súlyos bűncselekmény.
Fidesz-KDNP-s képviselő: Jogi lépéseket teszünk
– Jogi lépéseket teszünk. Feljelentjük a szervezőket, Alpár Györgyöt és az amúgy is egyébként többszörösen elítélt rágalmazót, Szabó Margitot. Többféle bűncselekmény is megvalósult az eseménnyel kapcsolatban, például zaklatás, fenyegetés, közösség elleni erőszak, továbbá internetes agresszió. A politikai közbeszédnek is megvannak a határai, amelyet most egyesek átléptek. A szabad véleménynyilvánításnak helye van, de az uszításnak és a gyűlöletkeltésnek nincs. Eddig és ne tovább – fogalmazott a képviselő.
Eladóvá vált Hódmezővásárhely egyik legkülönlegesebb szállodája – a tulajdonos elárulta, miért zárt be és mennyiért adná