A Szegedi Távfűtő figyelmeztet: ezt tedd meg a fűtésszezon előtt

Hamarosan kezdődik a fűtésszezon, ezért a Szegedi Távfűtő Kft. egy felhívást tett közzé a közösségi oldalán.

Fűtésszezon előtt a radiátor szelepeit érdemes 5-ös állásba nyitni a hatékony légtelenítés érdekében. Fotó: DM

Arra kérik a felhasználóikat, hogy a fűtés indulása előtt a radiátorok termosztatikus szelepeit szíveskedjenek 5-ös állásra nyitni és nyitva is hagyni. A szelepek kinyitásával segíthetik a Szetáv szakembereinek a légtelenítési munkájának hatékonyságát. Ha a szelepek zárt állásban maradnak, akkor hiába végzik el a légtelenítést. A radiátorokban rekedt levegő a szelepek nyitásával problémát okoz az épületek teljes fűtési rendszerében megakadályozva azt, hogy fűtésindulást követően a lakók a lehető legrövidebb időn belül élvezhessék a meleget.