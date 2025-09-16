szeptember 16., kedd

Szetáv

1 órája

A Szegedi Távfűtő figyelmeztet: ezt tedd meg a fűtésszezon előtt

A Szegedi Távfűtő Kft. fontos felhívást tett közzé. A fűtésszezon előtt a radiátor szelepeit 5-ös állásba kell nyitni.

Delmagyar.hu
Hamarosan kezdődik a fűtésszezon, ezért a Szegedi Távfűtő Kft. egy felhívást tett közzé a közösségi oldalán.

a fűtésszezon elején egy kéz ötösre csavarja a radiátort.
Fűtésszezon előtt a radiátor szelepeit érdemes 5-ös állásba nyitni a hatékony légtelenítés érdekében. Fotó: DM

Arra kérik a felhasználóikat, hogy a fűtés indulása előtt a radiátorok termosztatikus szelepeit szíveskedjenek 5-ös állásra nyitni és nyitva is hagyni. A szelepek kinyitásával segíthetik a Szetáv szakembereinek a légtelenítési munkájának hatékonyságát. Ha a szelepek zárt állásban maradnak, akkor hiába végzik el a légtelenítést. A radiátorokban rekedt levegő a szelepek nyitásával problémát okoz az épületek teljes fűtési rendszerében megakadályozva azt, hogy fűtésindulást követően a lakók a lehető legrövidebb időn belül élvezhessék a meleget.

 

 

