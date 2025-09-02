Újabb adománnyal érkeztek a gábor cigányok, ezúttal Hódmezővásárhelyen segítettek

A gábor cigányokat már messziről meg lehet ismerni. A férfiak bajuszt viselnek és széles karimájú kalapot, a lányok és asszonyok pedig hosszú, színes, az életkorra jellemző színű ruhákat viselnek.

A hazai gábor cigányok vezetése ezúttal a hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskolának vittek adományt. Fotó: Mezei Vidor

A gábor cigányok szívesen adakoznak

A magyarországi gábor cigányok, vagy kalapos gáborok Erdélyből, Korondról származnak. Saját hagyományaik vannak, többségük vallásos, főként hetednapot ünneplő adventisták. Nem esznek sertéshúst, nem isznak alkoholt. Jellemző a nagycsalád. Főként tetőfedésből élnek.

Ugyancsak jellemző rájuk az adakozás és hogy szívesen végeznek társadalmi munkát. Régi ismeretséget ápolnak Mezei Vidorral, a Hódmezővásárhelyi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat volt elnökével, így jutottak el a térségbe. Elsőként a főleg hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő hódmezővásárhelyi Észak utcai Óvodát lepték meg a higiéniai termékekből és tisztítószerekből álló adományukkal, majd a makói Tulipán utcai Óvodát. Kedden újra Hódmezővásárhelyen jártak, a Szent István Általános Iskolában.

Higiéniai termékeket, tisztítószereket is vittek

Körülbelül 70 ezer forint értékű adományt vittünk a Szent István Általános Iskolába, amit Szenti Csilla igazgatóhelyettes vett át

– tudtuk meg Burcsa Istvántól, a hazai gábor cigányok elnökétől. A csomag WC papírokat, papír kéztörlőket, tisztasági szereket, higiéniai termékeket.

Burcsa István kiemelte, a gyermekek az oktatási-, illetve nevelési évben az idejük nagy részét az intézményekben töltik, ezért is tartják fontosnak az óvodák, iskolák segítését.

Arra biztat mindenkit, segítsék az intézményeket

A pedagógusok rendkívül fontos munkát végeznek. Ahogy a nagymamám mindig mondta, hogy egy tanító vagy tanár olyan, mint egy második szülő. Ezért is arra biztatok mindenkit, hogy amivel csak tudják segítsék a gyermekintézményeket. Akinek nincs mást adnia, a munkáját ajánlja fel, amivel szebbé, jobbá teheti a gyermekek második otthonát

– mondta a gáborok hazai vezetője.