Garázdálkodott a rakparton, fizetnie kell

Gyorsított eljárásban ítélték el azt a fiatal férfit, aki a szegedi rakparton verekedett.

Delmagyar.hu

A Szegedi Járási Ügyészség gyorsított eljárásban állította bíróság elé azt a fiatal férfit, aki a Huszár Mátyás rakparton keveredett verekedésbe. 

garázdaság
Garázdaság a rakparton. Illusztráció: Török János

A vádirat szerint 2025. július 11-én hajnalban a férfi minden előzmény nélkül arcon ütött egy ismeretlent, aki ezután elhagyta a helyszínt. Nem sokkal később a vádlott egy másik férfit is megütött ököllel. Az ügyészség garázdaság és könnyű testi sértés vétsége miatt emelt vádat ellene. A Szegedi Járásbíróság bűnösnek mondta ki, és 300 ezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezte. Az ítélet jogerős.

