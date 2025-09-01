Garázdálkodott a rakparton, fizetnie kell

A Szegedi Járási Ügyészség gyorsított eljárásban állította bíróság elé azt a fiatal férfit, aki a Huszár Mátyás rakparton keveredett verekedésbe.

Garázdaság a rakparton. Illusztráció: Török János

A vádirat szerint 2025. július 11-én hajnalban a férfi minden előzmény nélkül arcon ütött egy ismeretlent, aki ezután elhagyta a helyszínt. Nem sokkal később a vádlott egy másik férfit is megütött ököllel. Az ügyészség garázdaság és könnyű testi sértés vétsége miatt emelt vádat ellene. A Szegedi Járásbíróság bűnösnek mondta ki, és 300 ezer forint pénzbüntetés megfizetésére kötelezte. Az ítélet jogerős.