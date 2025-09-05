szeptember 5., péntek

Szeged belvárosában őrjöngött, garázdaság miatt indult eljárás ellene

Egy férfi erőszakos és botrányos viselkedése borzolta a kedélyeket Szeged belvárosában. Az ügyészség garázdaság vétsége miatt emelt vádat ellene.

Delmagyar.hu

A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki idén nyáron Szeged belvárosában botrányos és erőszakos magatartást tanúsított. Garázdaság miatt indult eljárás ellene.

Fotó: Magyarország Ügyészsége

Garázdaság miatt kell felelnie a férfinak

A vádirat szerint a vádlott 2025. június 29-én, kora este, ittas állapotban randalírozott egy forgalmas téren: kiabált, levette az ingét, majd nekifutásból belerúgott egy lámpaoszlopba. Ezt követően biciklire ült, de elesett, mérgében földhöz vágta a kerékpárt, majd újra egy villanyoszlopnak esett, amelyen előbb táncolt, majd belerúgott, sérülést is okozva magának.

Az eset a jelenlévőkben riadalmat és megbotránkozást váltott ki. Az ügyészség garázdaság vétségével vádolja a férfit, ügyében a Szegedi Járásbíróság dönt majd.

 

