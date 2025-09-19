szeptember 19., péntek

Lopás

39 perce

Több ezer liter gázolajat csapoltak le a vonatokból, majd kollégáiknak értékesítették

Címkék#vonat#Szentesi Járási Ügyészség#vasúttársaság#üzemanyag

A szentesi vasúti telephelyen dolgozó két férfi éveken át lopta a vonatok üzemanyagát, amit munkatársaiknak adtak el. A több ezer liter gázolaj értéke meghaladta a 4,5 millió forintot.

Delmagyar.hu

A Szentesi Járási Ügyészség vádat emelt azok ellen, akik egy szentesi vasúti telephelyről rendszeresen gázolajat tulajdonítottak el.

gázolajat loptak a vonatokból.
Sok ezer liter gázolajat csapoltak le a vonatokból. Illusztráció: Shutterstock

Gázolajat loptak a vonatokból

A vádirat szerint a vasúttársaság két dolgozója 2021-től kezdve, főként éjszakai műszakban, rendszeresen lecsapolta a vonatok üzemanyagát. A lopott dízel egy részét két, szintén a telephelyen foglalkoztatott munkatársuknak adták tovább, akik megvásárolták tőlük. Az ellopott üzemanyag mennyisége több ezer liter volt, amelynek értéke meghaladta a négy és fél millió forintot.

Az ügyészség két férfival szemben lopás bűntette, míg a tőlük vásárló alkalmazottakkal szemben pénzmosás bűntette miatt emelt vádat. A vádlottak felelősségéről a Szentesi Járásbíróság fog dönteni.

 

