Több ezer liter gázolajat csapoltak le a vonatokból, majd kollégáiknak értékesítették

A Szentesi Járási Ügyészség vádat emelt azok ellen, akik egy szentesi vasúti telephelyről rendszeresen gázolajat tulajdonítottak el.

Sok ezer liter gázolajat csapoltak le a vonatokból. Illusztráció: Shutterstock

Gázolajat loptak a vonatokból

A vádirat szerint a vasúttársaság két dolgozója 2021-től kezdve, főként éjszakai műszakban, rendszeresen lecsapolta a vonatok üzemanyagát. A lopott dízel egy részét két, szintén a telephelyen foglalkoztatott munkatársuknak adták tovább, akik megvásárolták tőlük. Az ellopott üzemanyag mennyisége több ezer liter volt, amelynek értéke meghaladta a négy és fél millió forintot.

Az ügyészség két férfival szemben lopás bűntette, míg a tőlük vásárló alkalmazottakkal szemben pénzmosás bűntette miatt emelt vádat. A vádlottak felelősségéről a Szentesi Járásbíróság fog dönteni.