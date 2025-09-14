Balástyán összefogtak, félmillióból állítanak új síremléket Gémes Eszternek

– Először a képviselő-testületben fogalmazódott meg, hogy helyre kellene hozni, fel kellene újítani településünk parasztíró asszonyának, a 40 éve elhunyt Gémes Eszternek a sírját – mondta Tóth Szilvia, a balástyai Gémes Eszter Községi Könyvtár vezetője.

Gémes Eszter halottak napjára új síremléket kap Balástya közösségétől. Illusztráció: Shutterstock

Gémes Eszter tisztelete

Azzal folytatta, hogy sírfelújításra és új síremlék létrehozására is kértek árajánlatot, és Ujvári László polgármester a képviselőktől támogatva úgy döntött, csináltassanak új síremléket – 500 ezer forintba kerül majd –, ezzel is tisztelegve emléke előtt. Veszelkáné Gémes Eszter könyveiben, írásaiban megörökítette Balástya életének olyan szakaszait, mozzanatait, a paraszti kultúra hagyományait, ami anélkül feledésbe merült volna, ilyen kötet például a Mindig magam és a Történetek Rúzsa Sándorról.

Gyűjtés

Mint már említettük: 2025-ben a 84 évesen elhunyt Gémes Eszter halálának 40 éves évfordulójára emlékezhetünk. Ebből az alkalomból készül az új síremlék, és megvalósításáért a Balástyáért Közalapítvány gyűjtést indított. Arra kérnek mindenkit, vállalkozókat és magánszemélyeket egyaránt, hogy aki teheti, adományával segítse ezt a közösségi kezdeményezést. Az új síremlék a tervek szerint halottak napjára készülne el, és mint már volt róla szó, 500 ezer forint körüli lehet a költsége, megvalósítását az önkormányzat is támogatja. Az adományokat bármelyik bankban október 5-ig lehet befizetni a Balástyáért Közalapítvány számlaszámára: 57400152-10003327, a közleményben feltüntetve, Gémes Eszter síremlékéhez.

Hozzátartozók

– Információink szerint Gémes Eszternek Balástyán már nem él hozzátartozója, egy szegedi unokatestvérről vannak értesüléseink. A család a sír állagmegóvását kérte, de közösségünk úgy döntött, új síremléket állít neki – mondta el Tóth Szilvia. Még hozzátette: a falunapon is lehet adakozni a nemes célra.