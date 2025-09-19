Figyelem, autósok! Újra változik a Gogol utca forgalmi rendje

Az ütemtervnek megfelelően halad Szegeden a Gogol utca rekonstrukciója, felújítása, melyet az önkormányzat saját forrásból valósít meg. A munkálatokkal előre láthatóan jövő tavaszra végezhetnek.

A Gogol utca forgalmi rendjének változásait jeleníti meg a térkép. Fotó: Szeged MJV Polgármesteri Hivatal

Forgalomkorlátozások

A jelenleg érvényes forgalomkorlátozások mellett a Gogol utcában és környékén újabb forgalmirend-változások lépnek életbe – tudatta sajtóközleményében a szegedi önkormányzat. Ezekről térképet is láthatnak olvasóink, és annak alapján is követhetik – amit az illetékesek kérnek is – a kihelyezett tájékoztatókat és jelzőtáblákat.

Gogol utca, változások

Szegeden a Gogol utca – Londoni körút és Bolyai utca közötti szakaszán, a Kálvária sugárút felőli oldalon elkészültek a közműépítési munkák és elkezdődött a járdaépítés. Ezen a részen a forgalomkorlátozás a következő hónapokban is változatlan marad.

A Gogol utca – Bolyai utca és Tisza Lajos körút közötti szakaszán, a Kálvária sugárút felőli oldalon folytatódik a közműépítés szeptember 22, hétfőtől. Emiatt ezen a részen változik a forgalmirend: a Tisza Lajos körútról átmenetileg nem lehet jobbra kanyarodni a Gogol utcába, oda csak a lakók hajthatnak be, méghozzá a Dáni János utca irányából.

Az építkezés ideje alatt a Bolyai utcában arra kijelölt parkolókat kizárólag engedéllyel vehetik igénybe a Gogol utcában udvari parkolóhelyekkel és garázsokkal rendelkező gépjárművek és tulajdonosaik.