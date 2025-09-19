szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

29°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Beruházás

3 órája

Figyelem, autósok! Újra változik a Gogol utca forgalmi rendje

Címkék#felújítás#Gogol utca#forgalomkorlátozás#Szeged

A munka a tervezettnek megfelelően, jó ütemben halad Szegeden. A Gogol utca rekonstrukciójával jövő tavaszra készülhetnek el a szakemberek, a forgalmirend-változások addig is folyamatosak.

Munkatársunktól

Az ütemtervnek megfelelően halad Szegeden a Gogol utca rekonstrukciója, felújítása, melyet az önkormányzat saját forrásból valósít meg. A munkálatokkal előre láthatóan jövő tavaszra végezhetnek.

Változások a Gogol utcaban.
A Gogol utca forgalmi rendjének változásait jeleníti meg a térkép. Fotó: Szeged MJV Polgármesteri Hivatal

Forgalomkorlátozások

A jelenleg érvényes forgalomkorlátozások mellett a Gogol utcában és környékén újabb forgalmirend-változások lépnek életbe – tudatta sajtóközleményében a szegedi önkormányzat. Ezekről térképet is láthatnak olvasóink, és annak alapján is követhetik – amit az illetékesek kérnek is – a kihelyezett tájékoztatókat és jelzőtáblákat.

Gogol utca, változások

Szegeden a Gogol utca – Londoni körút és Bolyai utca közötti szakaszán, a Kálvária sugárút felőli oldalon elkészültek a közműépítési munkák és elkezdődött a járdaépítés. Ezen a részen a forgalomkorlátozás a következő hónapokban is változatlan marad. 

A Gogol utca – Bolyai utca és Tisza Lajos körút közötti szakaszán, a Kálvária sugárút felőli oldalon folytatódik a közműépítés szeptember 22, hétfőtől. Emiatt ezen a részen változik a forgalmirend: a Tisza Lajos körútról átmenetileg nem lehet jobbra kanyarodni a Gogol utcába, oda csak a lakók hajthatnak be, méghozzá a Dáni János utca irányából. 

Az építkezés ideje alatt a Bolyai utcában arra kijelölt parkolókat kizárólag engedéllyel vehetik igénybe a Gogol utcában udvari parkolóhelyekkel és garázsokkal rendelkező gépjárművek és tulajdonosaik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu