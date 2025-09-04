Csoda, hogy életben maradt: szülei elhagyták, testvére elpusztult – de sikerült megmenteni a vásárhelyi gólyát

A szülők elrepültek, a testvére elpusztult, egyedül maradt a fészekben a kis gólya, de a vásárhelyi természetvédők megmentették.

A gyűrűzéskor még nem lehetett tudni, hogy az egyik gólya hetekkel később elpusztul, a másik pedig nem tud repülni. Fotó: Kovács Erika

Meggyűrűzték őket, hogy követhessék a sorsukat

Július 21-én rengetegen voltak kíváncsiak arra, hogyan gyűrűzik meg Hódmezővásárhelyen, az Aldinál lévő fészek kis gólyáit. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület gólyavédelmi programját a Vásárhelyi Természetvédelmi Egyesület aktivistái is segítették. Amíg a gólyaszülők élelemért mentek, a már tollas, de még repülni nem tudó kis gólyákért emelőkosárral mentek fel a szakemberek. Mindenkinek meglepetés volt, hány kölyökgólyát is rejt a fészek. Kiderült, hogy kettőt. Kosárba tették őket, úgy vitték le a füves területen elhelyezett plédre. A gólyagyerekek gyűrűt kaptak, hogy a szakemberek hírt kapjanak az eljövendő életükről, mikor merre járnak. Sajnos az Aldi melletti fészek kis lakóinak sorsa nem alakult jól…

Áramütés miatt pusztult el a testvére

– A két fióka nem fejlődött egyformán. Az egyik erős, nagyobb súlyú gólya lett, a másik pedig kicsit visszamaradottabb. A szüleik valószínűleg még tapasztalatlanok voltak a nevelésben, lehet, hogy nem táplálták őket egyformán – mondta Szűcs Péter, a Vásárhelyi Természetvédelmi Egyesület egyik aktivistája, aki naponta kísérte figyelemmel az Aldi melletti fészek lakóinak sorsát. Tőle tudjuk, hogy a nagyobbik gólyafióka már az első kirepülésekor áramütést szenvedett, és elpusztult. Azon a helyszínen már több madár vesztette ugyanígy az életét.

Valószínűleg nem kapott eleget enni a kisebb gólya

– Már a gyűrűzéskor is látszott, hogy a kisebb gólya kicsit alultáplált. Úgy döntöttek, cselekednek. Szűcs Péter maga is figyelte a fészket, de lakossági jelzéseket is kaptak, hogy egyre ritkábban látni a szülőket. Amikor kiemelték a fészekből, kiderült, hogy nagyon dagadtak voltak a lábai, tályogosak és vizesedtek. Valószínűleg a fészekben megszúrhatta valami, például egy tövises ág, attól gyulladhatott be. A szülei, bár sokáig kitartottak, végül elmentek. A kis gólya repülni nem tudott, így nem maradt más, mint hogy segítsenek rajta. Először Kecskemétre került, majd a Hortobágyi Madárkórházba. Remélik, jövő tavasszal, amikor a többi gólya visszaérkezik, szabadon engedhetik – mondta Szűcs Péter.