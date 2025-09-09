Hetven diákkal indul a tanév: a gólyák már birtokba vették a makói kollégiumot

Mire jó a gólyatábor? Egyrészt arra, hogy a diákotthonba érkező fiatalok megismerjék magát a kollégiumot, az ottani rendet, másrészt megismerjék a várost és környékét, ahol az elkövetkező éveket töltik. Ez történt a napokban a makói Pulitzer kollégiumban is, ahol az eseményre 14 elsőéves jelentkezett. A Pulitzer egyébként a Návay-technikumhoz tartozik szervezetileg, de a városnak ez az egyetlen ilyen jellegű intézménye, a többi iskolából is vannak itt tanulók.

A gólyatábor résztvevői a makói szelfipontnál. Fotó: Návay Lajos Technikum

A gólyatábor programjai

Megtudtuk, a mostani programok között szerepelt egy éjszakai városmegismerő séta, így a résztvevők közvetlen közelről fedezhették fel a legfontosabb helyszíneket és nevezetességeket. A közösségépítést a Maros partjára szervezett látogatás erősítette, ahol kötetlen beszélgetések és közös játékok segítették az ismerkedést. Információs bázisként is szolgált. A felsőbb évesek például gyakorlati tanácsokkal – legyen szó tanulmányi ügyekről, kollégiumi lehetőségekről vagy egyszerű mindennapi praktikákról – segítették az újoncokat eligazodni, emellett megismerhették a kollégium környékét, az iskolák közelségét, fontos helyeket, mint például bolt, posta, buszmegálló.

Rengetegen voltak a gólyatáborban. Fotó: Návay Lajos Technikum

70 diákkal indul a tanév

A kollégium igazgatója, Bálint-Nagyné Ábrahám Magdolna azt mondta, az idei tanévet összesen 70 diákkal kezdik. Szobáik korszerűen felszereltek, mindegyikben van saját fürdőszoba és hűtő is.