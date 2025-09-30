Több mint hét évtizednyi tanítás után díszdiplomával köszöntötték a 102 éves pedagógust

Díszdiplomákat adott át Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere. Gránitdiploma átadására csak nagyon ritkán kerül sor, Hódmezővásárhely lakosai most szemtanúi lehettek ennek a rendkívüli eseménynek.

Hódmezővásárhelyen díszdiplomás pedagógusokat köszöntöttek, a 102 éves Dr. Virág Jánosné 75 éve végzett, ezért már gránitdiploma járt! Fotó: Hódmezővásárhely önkormányzata/Buday Dániel

Aranydiplomásokat is köszöntöttek

Beller Edit, nyugalmazott okleveles gyógypedagógus és Stefanowicz Margit nyugalmazott okleveles óvónő aranydiplomás, dr. Virág Jánosné Lengyel Ilona Mária pedig gránitdiplomás lett.

Dr. Virág Jánosné 75 éve diplomázott, idén töltötte 102. életévét. Kézzel, gyönyörű betűkkel írta meg önéletrajzát, abból idéztek az ünnepségen.

Gránitdiploma: több mint 75 éve kapta kézhez oklevelét

Dr. Virág Jánosné Lengyel Ilona Mária Hódmezővásárhelyen született 1923. január 17-én. Érettségi bizonyítványát városa Református Leánygimnáziumában szerezte meg 1941. június 14-én.

Abban az évben, július 6-án férjhez ment Vörös Mihály gimnáziumi tanárhoz. Négy gyermekük született.

1949. szeptember 18-án különbözeti vizsgát tett, a Szegedi Állami Líceumi Tanítóképző Intézet Dolgozók Képzőjében. Tanítói kinevezését 1951-ben Budapesten, a Maxim Gorkij Magyar-Orosz Általános Iskolában mint napköziotthon-vezető kapta meg.

Huszonhét évet dolgozott a vásárhelyi iskolákban

Dr. Virág Jánosné 1953. szeptember 1-jétől a vásárhelyi iskolákban 27 évet dolgozott. Tanított a Ságvári Endre-, a Petőfi Sándor utcai Általános Iskolában, majd a Kertvárosi Általános Iskolából ment nyugdíjba, de ott még 10 évet ezután is dolgozott. Férjétől 1970-ben vált el, két évvel később újra férjhez ment Dr. Virág János pénzügyi tanácsoshoz – hangzott el.

Dr. Virág Jánosné Lengyel Ilona Mária, 102 éves pedagógus kiváló szellemi frissességnek örvend, részt tudott venni az ünnepségen is. Jó egészséget, boldog életet kívánunk neki!