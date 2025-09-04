szeptember 4., csütörtök

Rotary Club

1 órája

Ismét jótékony célért kelnek versenyre a gumikacsák Szegeden

Címkék#Tisza#rotary#gumikacsaverseny

Szombaton ismét gumikacsák versenye lesz a Tiszán. A Rotary Club Szeged Dóm programja jótékony célt szolgál. A gumikacsa-versenyre bárki nevezhet.

Delmagyar.hu

Tizedik alkalommal lepi el Szegeden sárga gumikacsa-had a Tiszát a jótékonyság jegyében. A Rotary Club Szeged Dóm idén is a Partfürdőn szervezi meg ezt a különleges versenyt szombaton 14 órától, mely során ötezer fürdőjáték úszik versenyt a folyón az Azera Investments támogatásával. 

gumikacsa
Gumikacsa verseny Szegeden. Archív Fotó: Gémes Sándor

A gumikacsa verseny menete

A szervezők egy különleges, fokozatosan szűkülő pályát építenek fel, ahol a végén már csak egyetlen kacsa fér át egyszerre – így dől el a végső sorrend. És hogy miért érdemes nyomon követni a futamot? 

Minden kacsa sorszámozott, ezeket a sorszámokat pedig támogatói jegyek formájában meg lehet vásárolni. 

Az első 150 leggyorsabb kacsa sorszámával megegyező szelvénnyel rendelkező támogatók értékes ajándékokat vehetnek át a program végén, sőt, még a legutolsó, 5000. helyen célba érő kacsa tulajdonosa is különleges nyereményben részesül.

A program célja

Bár a program így önmagában is szórakoztató, fontos tudni, hogy minden egyes kacsajegy életet menthet. A befolyó teljes összegből ugyanis a Rotary Club Szeged Dóm a Gift of Life (Ajándékozz életet) program keretében szívfejlődési rendellenességgel született kisgyermekek életmentő szívműtétjeit finanszírozza. Az elmúlt években már számos kisgyermek kaphatott második esélyt az életre a verseny bevételéből. 

Kacsajegyeket csütörtökön és pénteken 16.30 és 19.30 óra között lehet vásárolni az Árkád Szegedben, pénteken a Gin & Rum Gasztro Fesztiválon, illetve a verseny napján, szeptember 6-án az Újszegedi Partfürdőn 9-től 14 óráig.

 

