1 órája
Ismét jótékony célért kelnek versenyre a gumikacsák Szegeden
Szombaton ismét gumikacsák versenye lesz a Tiszán. A Rotary Club Szeged Dóm programja jótékony célt szolgál. A gumikacsa-versenyre bárki nevezhet.
Tizedik alkalommal lepi el Szegeden sárga gumikacsa-had a Tiszát a jótékonyság jegyében. A Rotary Club Szeged Dóm idén is a Partfürdőn szervezi meg ezt a különleges versenyt szombaton 14 órától, mely során ötezer fürdőjáték úszik versenyt a folyón az Azera Investments támogatásával.
A gumikacsa verseny menete
A szervezők egy különleges, fokozatosan szűkülő pályát építenek fel, ahol a végén már csak egyetlen kacsa fér át egyszerre – így dől el a végső sorrend. És hogy miért érdemes nyomon követni a futamot?
Minden kacsa sorszámozott, ezeket a sorszámokat pedig támogatói jegyek formájában meg lehet vásárolni.
Az első 150 leggyorsabb kacsa sorszámával megegyező szelvénnyel rendelkező támogatók értékes ajándékokat vehetnek át a program végén, sőt, még a legutolsó, 5000. helyen célba érő kacsa tulajdonosa is különleges nyereményben részesül.
A program célja
Bár a program így önmagában is szórakoztató, fontos tudni, hogy minden egyes kacsajegy életet menthet. A befolyó teljes összegből ugyanis a Rotary Club Szeged Dóm a Gift of Life (Ajándékozz életet) program keretében szívfejlődési rendellenességgel született kisgyermekek életmentő szívműtétjeit finanszírozza. Az elmúlt években már számos kisgyermek kaphatott második esélyt az életre a verseny bevételéből.
Kacsajegyeket csütörtökön és pénteken 16.30 és 19.30 óra között lehet vásárolni az Árkád Szegedben, pénteken a Gin & Rum Gasztro Fesztiválon, illetve a verseny napján, szeptember 6-án az Újszegedi Partfürdőn 9-től 14 óráig.
