Komoly fejfájást okozhat, ha ez az apró berendezés elromlik az autóban

A guminyomás-ellenőrző szenzor, más néven TPMS (Tire Pressure Monitoring System), valós időben méri az autó abroncsainak légnyomását. Feladata, hogy figyelmeztesse a vezetőt, ha a gumik nyomása túl alacsony vagy túl magas. A rendszer nemcsak a közlekedés biztonságát növeli, hanem lassítja az abroncsok kopását és javítja az üzemanyag-hatékonyságot is – írja a Beol.

A guminyomás szenzor valós időben méri az autó abroncsainak légnyomását. Fotó: illusztráció

A guminyomás szenzor két típusát különítik el

A Beol szerint kétféle szenzor létezik:

Direkt TPMS: az abroncsban vagy annak közelében helyezkedik el, közvetlenül méri a légnyomást, és vezeték nélkül továbbítja az adatokat a fedélzeti számítógéphez.

Indirekt TPMS: nem közvetlenül méri a légnyomást, hanem a kerékfordulatszám-érzékelők adataiból következtet annak értékére.

Miért jelezhet a szenzor?

A guminyomás-szenzor több okból is hibajelzést adhat – általában az abroncsok nyomásával vagy a rendszer működésével van gond. A Beol a leggyakoribb okokat is összegyűjtötte:

alacsony guminyomás

magas guminyomás

légnyomás-ingadozás

kapcsolat hiánya a rendszerben

hibás kerékcsere

szelep- vagy szenzorhiba

Új autóknál a szenzor jellemzően 3–5 évig gond nélkül működik, de idősebb, 7–8 éves járműveknél már gyakrabban jelentkezhetnek meghibásodások. A csere ára több tízezer forint is lehet – jegyzi meg a Beol.