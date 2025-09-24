szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

21°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Meghibásodás

1 órája

Komoly fejfájást okozhat, ha ez az apró berendezés elromlik az autóban

Címkék#szenzor#autó#meghibásodás

Sok autós találkozott már a műszerfalon felvillanó jelzéssel, ám nem mindig egyértelmű, hogy valódi problémára figyelmeztet-e a rendszer. Ez az apró, ám fontos alkatrész szinte minden modern járműben megtalálható, és ha meghibásodik, a javítása vagy cseréje komoly költséget is jelenthet.

Kis Zoltán

A guminyomás-ellenőrző szenzor, más néven TPMS (Tire Pressure Monitoring System), valós időben méri az autó abroncsainak légnyomását. Feladata, hogy figyelmeztesse a vezetőt, ha a gumik nyomása túl alacsony vagy túl magas. A rendszer nemcsak a közlekedés biztonságát növeli, hanem lassítja az abroncsok kopását és javítja az üzemanyag-hatékonyságot is – írja a Beol.

A guminyomás szenzor miatt bosszankodik a férfi az autójában a kormányt fogva.
A guminyomás szenzor valós időben méri az autó abroncsainak légnyomását. Fotó: illusztráció

A guminyomás szenzor két típusát különítik el

A Beol szerint kétféle szenzor létezik:

  • Direkt TPMS: az abroncsban vagy annak közelében helyezkedik el, közvetlenül méri a légnyomást, és vezeték nélkül továbbítja az adatokat a fedélzeti számítógéphez.
  • Indirekt TPMS: nem közvetlenül méri a légnyomást, hanem a kerékfordulatszám-érzékelők adataiból következtet annak értékére.

Miért jelezhet a szenzor?

A guminyomás-szenzor több okból is hibajelzést adhat – általában az abroncsok nyomásával vagy a rendszer működésével van gond. A Beol a leggyakoribb okokat is összegyűjtötte:

  • alacsony guminyomás
  • magas guminyomás
  • légnyomás-ingadozás
  • kapcsolat hiánya a rendszerben
  • hibás kerékcsere
  • szelep- vagy szenzorhiba

Új autóknál a szenzor jellemzően 3–5 évig gond nélkül működik, de idősebb, 7–8 éves járműveknél már gyakrabban jelentkezhetnek meghibásodások. A csere ára több tízezer forint is lehet – jegyzi meg a Beol.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu