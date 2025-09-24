1 órája
Komoly fejfájást okozhat, ha ez az apró berendezés elromlik az autóban
Sok autós találkozott már a műszerfalon felvillanó jelzéssel, ám nem mindig egyértelmű, hogy valódi problémára figyelmeztet-e a rendszer. Ez az apró, ám fontos alkatrész szinte minden modern járműben megtalálható, és ha meghibásodik, a javítása vagy cseréje komoly költséget is jelenthet.
A guminyomás-ellenőrző szenzor, más néven TPMS (Tire Pressure Monitoring System), valós időben méri az autó abroncsainak légnyomását. Feladata, hogy figyelmeztesse a vezetőt, ha a gumik nyomása túl alacsony vagy túl magas. A rendszer nemcsak a közlekedés biztonságát növeli, hanem lassítja az abroncsok kopását és javítja az üzemanyag-hatékonyságot is – írja a Beol.
A guminyomás szenzor két típusát különítik el
A Beol szerint kétféle szenzor létezik:
- Direkt TPMS: az abroncsban vagy annak közelében helyezkedik el, közvetlenül méri a légnyomást, és vezeték nélkül továbbítja az adatokat a fedélzeti számítógéphez.
- Indirekt TPMS: nem közvetlenül méri a légnyomást, hanem a kerékfordulatszám-érzékelők adataiból következtet annak értékére.
Miért jelezhet a szenzor?
A guminyomás-szenzor több okból is hibajelzést adhat – általában az abroncsok nyomásával vagy a rendszer működésével van gond. A Beol a leggyakoribb okokat is összegyűjtötte:
- alacsony guminyomás
- magas guminyomás
- légnyomás-ingadozás
- kapcsolat hiánya a rendszerben
- hibás kerékcsere
- szelep- vagy szenzorhiba
Új autóknál a szenzor jellemzően 3–5 évig gond nélkül működik, de idősebb, 7–8 éves járműveknél már gyakrabban jelentkezhetnek meghibásodások. A csere ára több tízezer forint is lehet – jegyzi meg a Beol.
