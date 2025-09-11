Gyermekbetegségek és a szeptemberi betegséghullám – szakértői tanácsok

Szeptembertől nemcsak az iskolai tanszerek beszerzése kerül előtérbe, hanem a gyermekbetegségek megóvása is. Az iskolai és óvodai közösségek újjáéledésével hirtelen megnő a fertőzések száma, ami a gyermekorvosokra háruló feladatokat is megsokszorozza. Nyáron a gyerekek több időt töltenek a szabadban, kevesebb kórokozóval találkoznak, és több friss zöldséget, gyümölcsöt fogyasztanak. Az iskolai napok viszont zárt térben, 6-8 órában telnek, ami kedvez a cseppfertőzéssel terjedő betegségeknek, így a szeptemberi időszak az első megbetegedési hullám kezdete lehet, amely akár a téli hónapokra is áthúzódhat.

Szeptemberben fokozottan ajánlott odafigyelni a gyermekbetegségek megelőzésére is. Illusztráció: Shutterstock

Tippek és tanácsok a gyermekbetegségek megelőzésére

A házipatika feltöltése kulcsfontosságú. Dr. Kováts Ildikó gyermekorvos szerint lázcsillapítót, hányás- és hasmenés elleni szereket, orrcseppet, orrspray-t, szem- és fülcseppet, fertőtlenítőszert, gyulladáscsökkentő krémet, vitaminokat és multivitaminokat mindenképpen tartsunk otthon. Hangsúlyozta azonban, hogy ezek használata alapvetően otthoni feladat, a tanteremben nincs helyük, kivéve, ha a gyermek rendszeres gyógyszerszedésre szorul.

A szülőknek érdemes figyelniük a tüneteket: enyhe tüsszögés vagy köhögés esetén, ha a gyermek aktív és jó közérzetű, mehet iskolába. Láz, bágyadtság, folyamatos köhögés, orrdugulás, piros vagy váladékos szem, hányás vagy hasmenés esetén azonban otthon a helye. A modern kor új kórokozói, mint a H1N1, a Covid-19, vagy a gyakoribb hepatitis-fertőzések, gyorsan terjednek az iskolai közösségekben, így a megelőzés kiemelten fontos. A szakember szerint a D-vitamin pótlása, vitaminban gazdag táplálkozás, a szabad levegőn végzett testmozgás és a megfelelő öltözködés mind hozzájárulnak a gyerekek egészségéhez.

A Délmagyarország legújabb podcastjében Dr. Kováts Ildikó gyakorlati tanácsokat ad arról, hogyan készülhetnek fel a szülők a szeptemberi betegséghullámra, mikor érdemes otthon tartani a gyereket, és mit tehetünk a fertőzések megelőzéséért. Egy kis odafigyeléssel elkerülhető, hogy egy egész osztály megbetegedjen, inkább pár nap pihenés, mint több hét kiesés.