Szegedi hírek

1 órája

Szeptemberi roham az iskolában: így előzheted meg a gyermekbetegségeket!

Címkék#gyermekbetegségek#betegség#Szeged#fertőzés

Az iskolakezdés nemcsak a tanszerek beszerzéséről szól, hanem a betegségek megelőzéséről is. Szeptembertől a gyermekbetegségek gyorsan terjednek az óvodai és iskolai közösségekben, ezért kulcsfontosságú a tudatos felkészülés. Egy szegedi gyermekorvos szerint a vitaminpótlás, a megfelelő higiénia és a szabad levegőn való mozgás éppoly fontos, mint az, hogy a beteg gyereket inkább tartsuk otthon pár napig, mintsem az egész osztály megbetegedjen.

Berecz Blanka

Szeptember 1-jétől kezdődően nemcsak az iskolai tanszerek beszerzése áll a fókuszban, hanem a betegségek megelőzése is. Az iskolai és óvodai közösségek újjáéledésével hirtelen megnő a fertőzések száma, ezzel együtt a gyermekorvosokra háruló feladatok is megszaporodnak. Egy gyermekorvossal beszélgettünk arról, hogyan készülhetünk fel tudatosan a tanévkezdésre, és mit tehetünk a gyermekbetegségek megelőzése érdekében.

Gyermekbetegségek gyakran járnak lázzal, ez az alvó kisfiú is megtapasztalja.
Egy szegedi gyermekorvos szerint mindent meg kell tenni a gyermekbetegségek megelőzése érdekében. Illusztráció: Shutterstock

Házipatika iskolakezdéshez, a gyermekbetegségek megelőzése érdekében

Nyáron a gyerekek több időt töltenek a szabadban, jóval kevesebb kórokozóval találkoznak, viszont több friss gyümölcsöt és zöldséget fogyasztanak. Szeptembertől azonban napi 6-8 órát töltenek zárt térben, ami kedvez a cseppfertőzéssel terjedő betegségeknek. Nem csoda, hogy az első megbetegedési hullám már szeptemberben elindul, ezt követi majd a téli időszak, amely akár márciusig, áprilisig is elhúzódhat. 

Nemcsak a tolltartóba és az iskolatáskába kell pakolni, de a házipatikát is érdemes feltölteni. Dr. Kováts Ildikó gyermekorvos szerint lázcsillapítónak, hányás-és hasmenés elleni szernek orrcseppnek, orrspray-nek, szem-és fülcseppnek, fertőtlenítőszernek, gyulladáscsökkentő krémnek, vitaminoknak, és multivitaminoknak mindig legyen helye az otthoni gyógyszeres dobozban. Kováts Ildikó viszont óva int attól, hogy a gyermek magával vigye mindezeket. Kivéve, ha ismert, rendszeres problémáról van szó, ebben az esetben egy-egy tablettát a szülő felelősséggel betehet az iskolatáskába. 

– Nem tudjuk, hogy ki mit ad a másiknak, mit cserélnek, ki hogyan reagál rá. A gyógyszerezés otthoni feladat, reggel-este megoldható, a tanteremben nincs ennek helye – emelte ki a szakember.

Mikor engedjük iskolába a gyereket?

A kérdés, amely minden szülőt foglalkoztat: mikor engedjük iskolába a gyereket, és mikor jobb, ha otthon marad? Iskolába mehet, ha csak enyhén tüsszög, néha köhög, jó közérzetű és aktív, valamint nem lázas, és nincs váladékozó szeme. Mindenképp otthon a helye, ha láz, bágyadtság és rossz közérzet áll fenn, ha folyamatosan köhög, eldugult az orra, nem kap levegőt, ha a szeme piros és váladékos, vagy ha hasfájás, hányás, hasmenés jelentkezik.

– Inkább maradjon otthon egy-két napot megfigyelésre, minthogy az iskolában legyen rosszul, és esetleg másokat is megfertőzzön – hangsúlyozta a doktornő. 

A modern kor új betegségeket hozott

A gyermekorvos elmondta, hogy a modern kor új kórokozókat is elhozott az életünkbe. Ilyen volt a H1N1-járvány vagy a Covid–19, amelyek gyorsan végigsöpörtek az iskolai közösségeken. Hozzátette, hogy a hepatitis-fertőzések is gyakoribbá váltak. Kiemelte, hogy a maszkhasználat még mindig az egyik leghatékonyabb védekezési forma a cseppfertőző betegségekkel szemben.

Kováts Ildikó szerint a megelőzés a legfontosabb, az a legtöbb, amit tehetünk. Mindenképpen figyeljünk a megfelelő D-vitamin-pótlásra ősztől tavaszig. Törekedjünk a vitaminban gazdag táplálkozásra, lehetőség szerint minél több időt töltsünk a szabad levegőn testmozgással. Gondoskodjunk a gyermek megfelelő öltözködéséről.

– Fel lehet készülni a szeptemberi rohamra. A kulcs az odafigyelés, a megelőzés, és hogy ne engedjük a beteg gyereket iskolába. Inkább pár nap pihenés, mint egy egész osztály megbetegedése – zárta beszélgetésünket Dr. Kováts Ildikó. 

Természetes vitaminforrások

Adjunk minden nap bőségesen zöldséget és gyümölcsöt gyermekünknek, főleg idényterményeket! Télen jó választás az alma, banán, citrusfélék, cékla, édesburgonya, paprika. A frissen facsart turmixokat fűszerekkel (fahéj, szegfűszeg) is feldobhatjuk.

Vitaminpótlás

Ősszel és télen érdemes multivitamint adni, a pontos készítményt és adagot a gyerekorvossal kell egyeztetni.

Bélflóra és probiotikumok

Élőflórás joghurt, kefír vagy gyógyszertári probiotikum segíti a bélflóra egészségét és erősíti az immunrendszert.

Mozgás a szabadban

A rendszeres, intenzív mozgás friss levegőn és napfényen természetes módon erősíti az immunrendszert.

Immunstimuláló készítmények

Háziorvos által felírt készítményekkel megelőzhető a gyakori visszaesés, különösen közösségbe járó gyerekeknél.

Higiénia és tisztaság

A gyakori kézmosás, a papír zsebkendő használata és a használt zsebkendő azonnali kidobása alapvető a fertőzések megelőzésében.

 

Szegedi hírek

