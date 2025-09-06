Szeptemberi roham az iskolában: így előzheted meg a gyermekbetegségeket!

Szeptember 1-jétől kezdődően nemcsak az iskolai tanszerek beszerzése áll a fókuszban, hanem a betegségek megelőzése is. Az iskolai és óvodai közösségek újjáéledésével hirtelen megnő a fertőzések száma, ezzel együtt a gyermekorvosokra háruló feladatok is megszaporodnak. Egy gyermekorvossal beszélgettünk arról, hogyan készülhetünk fel tudatosan a tanévkezdésre, és mit tehetünk a gyermekbetegségek megelőzése érdekében.

Egy szegedi gyermekorvos szerint mindent meg kell tenni a gyermekbetegségek megelőzése érdekében. Illusztráció: Shutterstock

Házipatika iskolakezdéshez, a gyermekbetegségek megelőzése érdekében

Nyáron a gyerekek több időt töltenek a szabadban, jóval kevesebb kórokozóval találkoznak, viszont több friss gyümölcsöt és zöldséget fogyasztanak. Szeptembertől azonban napi 6-8 órát töltenek zárt térben, ami kedvez a cseppfertőzéssel terjedő betegségeknek. Nem csoda, hogy az első megbetegedési hullám már szeptemberben elindul, ezt követi majd a téli időszak, amely akár márciusig, áprilisig is elhúzódhat.

Nemcsak a tolltartóba és az iskolatáskába kell pakolni, de a házipatikát is érdemes feltölteni. Dr. Kováts Ildikó gyermekorvos szerint lázcsillapítónak, hányás-és hasmenés elleni szernek orrcseppnek, orrspray-nek, szem-és fülcseppnek, fertőtlenítőszernek, gyulladáscsökkentő krémnek, vitaminoknak, és multivitaminoknak mindig legyen helye az otthoni gyógyszeres dobozban. Kováts Ildikó viszont óva int attól, hogy a gyermek magával vigye mindezeket. Kivéve, ha ismert, rendszeres problémáról van szó, ebben az esetben egy-egy tablettát a szülő felelősséggel betehet az iskolatáskába.

– Nem tudjuk, hogy ki mit ad a másiknak, mit cserélnek, ki hogyan reagál rá. A gyógyszerezés otthoni feladat, reggel-este megoldható, a tanteremben nincs ennek helye – emelte ki a szakember.

Mikor engedjük iskolába a gyereket?

A kérdés, amely minden szülőt foglalkoztat: mikor engedjük iskolába a gyereket, és mikor jobb, ha otthon marad? Iskolába mehet, ha csak enyhén tüsszög, néha köhög, jó közérzetű és aktív, valamint nem lázas, és nincs váladékozó szeme. Mindenképp otthon a helye, ha láz, bágyadtság és rossz közérzet áll fenn, ha folyamatosan köhög, eldugult az orra, nem kap levegőt, ha a szeme piros és váladékos, vagy ha hasfájás, hányás, hasmenés jelentkezik.