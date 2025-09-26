szeptember 26., péntek

Gyermekek biztonsága

2 órája

Szegedi iskolai botrány: Balatoni Katalin szerint újabb vörös vonalat léptek át

Balatoni Katalin#botrány#iskola#gyermek

Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos nem hagyta szó nélkül a szegedi iskolai esetet. Közösségi oldalán nyilatkozott a botrányról és a gyermekek biztonságáról.

Delmagyar.hu

Balatoni Katalin, a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatásért felelős miniszterelnöki biztos is megszólalt pénteken a szegedi iskolai botrány kapcsán. 

gyermekek biztonsága
Balatoni Katalin szerint a gyermekek biztonsága minden helyzetben elsődleges az iskolákban. Illusztráció: Shutterstock

A gyermekek biztonsága az első

A gyermekek biztonsága mindig az elsődleges szempont kell, hogy legyen az oktatásban. Mély megdöbbenéssel értesült arról, hogy egy napközis tanítónő megalázó és erőszakos módszereket – hajlevágást, szájberagasztást, sniccerrel való fenyegetést – alkalmazott a diákok fegyelmezésére. Balatoni Katalin hangsúlyozta, hogy semmilyen körülmények között nem megengedhető ilyen magatartás.

Egy gyermekkel szemben semmilyen körülmények között nem elfogadható a megalázó, erőszakos fegyelmezés. Az ilyen magatartás ellentétes mindazzal, amit a pedagógusi hivatás képvisel: bizalmat, gondoskodást, példamutatást és tiszteletet 

– mondta Balatoni Katalin.

Megköszönte az iskola és a Szegedi Tankerületi Központ vezetőinek gyors és határozott intézkedését, valamint leszögezte, hogy minden hasonló ügyben a leghatározottabban kell fellépni a gyermekek méltóságának védelmében.   

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

