2 órája
Szegedi iskolai botrány: Balatoni Katalin szerint újabb vörös vonalat léptek át
Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos nem hagyta szó nélkül a szegedi iskolai esetet. Közösségi oldalán nyilatkozott a botrányról és a gyermekek biztonságáról.
Balatoni Katalin, a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatásért felelős miniszterelnöki biztos is megszólalt pénteken a szegedi iskolai botrány kapcsán.
A gyermekek biztonsága az első
A gyermekek biztonsága mindig az elsődleges szempont kell, hogy legyen az oktatásban. Mély megdöbbenéssel értesült arról, hogy egy napközis tanítónő megalázó és erőszakos módszereket – hajlevágást, szájberagasztást, sniccerrel való fenyegetést – alkalmazott a diákok fegyelmezésére. Balatoni Katalin hangsúlyozta, hogy semmilyen körülmények között nem megengedhető ilyen magatartás.
Egy gyermekkel szemben semmilyen körülmények között nem elfogadható a megalázó, erőszakos fegyelmezés. Az ilyen magatartás ellentétes mindazzal, amit a pedagógusi hivatás képvisel: bizalmat, gondoskodást, példamutatást és tiszteletet
– mondta Balatoni Katalin.
Megköszönte az iskola és a Szegedi Tankerületi Központ vezetőinek gyors és határozott intézkedését, valamint leszögezte, hogy minden hasonló ügyben a leghatározottabban kell fellépni a gyermekek méltóságának védelmében.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Szülők tettek feljelentést: napközis tanárnőt vittek el az iskolából Szegeden
Szabálytanulás játék közben: a domaszéki ovisok birtokba vették a KRESZ pályát – galériával, videóval