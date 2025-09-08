szeptember 8., hétfő

Szegedi hírek

Milliárdos fejlesztések zajlanak: teljesen megújul a szegedi gyermekklinika műtője és SBO-ja

Három nagy beruházás zajlik jelenleg a szegedi gyermekklinikán. Korszerűsítik a műtőket, kialakítják a sürgősségi betegellátó osztályt, illetve hétfőn megkezdődött a nappali kórház részlegének felújítása is.

Újabb fejlesztés indult el hétfőn a SZTE SZAKK Gyermekgyógyászati Klinikán. Megkezdték a nappali kórházi részlegének felújítását, több mint 200 millió forint értékben. A beruházás során egy önálló bejárattal rendelkező, 12 ágyas betegellátó egységet alakítanak ki a Gyermekklinika alagsorában. Bereczki Csaba, az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika igazgatója hangsúlyozta, céljuk, hogy a munkálatok idején is biztosítsák a régióban körülbelül 200 ezer tizennyolc év alatti gyermeknek a magas szintű szakmai ellátást ugyanúgy, mintha az egész épület működne. Az elkövetkezendő 3-4 hónapban azonban akadhatnak kellemetlenségek. Több osztály például elköltözött.

Megújul a szegedi gyermekklinika.
Korszerűsítik a műtőket szegedi gyermekklinika több részén. Fotó: DM

Fejlesztik a műtőket, SBO-t alakítanak ki

A gyermekellátás kiemelt területei közé tartozik a sürgősségi és traumatológiai ellátás, valamint a sebészet. Ehhez kapcsolódik a jelenleg is zajló műtőfejlesztés. A több mint 386 négyzetméter alapterületen létrejövő felújítás az épület déli szárnyának első emeletén valósul meg, ahol a meglévő műtőket új, modern sebészeti műtőblokkok váltják fel, valamint a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket is átalakítják. korszerűsítik. A beruházás értéke 971 millió forint. Ezt egészíti ki a Gyermekklinika SBO részlegének kialakítása, 312,5 millió forintból. A 2025 júliusában indult beruházás egy korábbi, nagyobbra tervezett projektet vált ki, célja egy egységes rendszer kialakítása, hogy minden súlyosabb, sürgősségi ellátást igénylő eset a Gyermekklinika SBO osztály által ellenőrzött, egységes betegfelvételen keresztül jusson el a megfelelő osztályra és további szakellátásra.

November végére készülnek el a gyermekklinika beruházásai

A gyermektraumatológia és a gyermeksebészet a tervek szerint november végére modern, 21. századi műtéti technológiákkal és korábbi eszközbeszerzésekből biztosított, fejlett sebészeti berendezésekkel felszerelve készül el. A gyermek SBO-részleg várhatóan szintén november 30-ig valósul meg, így 2026. január 1-jétől az ügyelet, a sürgősségi betegfelvételi osztály és a traumatológiai, sebészeti műtők teljesen megújulva, magasabb szintű hatékonysággal fogják szolgálni a régió gyermekellátását. 

 

 

